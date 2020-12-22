Вигляд Краківської площі у1905 році

13-20 грудня у Львові провели Дні їдишу та міжкультурного діалогу. На організованих подіях обговорили збереження культурної спадщини, ревіталізації колишньої єврейської дільниці, порозуміння різних націй і культур та їхнього діалогу. Зокрема, була озвучена пропозиція облаштувати в колишній єврейській дільниці Кракідали рекреаційний простір.

Кракідали — це частина Львова, до Другої світової війни населена євреями, яка починалася від теперішнього ринку «Добробут» і простягалася до площі святого Теодора. Весь цей простір, окрім забудови, був торговою дільницею. У ширшому контексті це все Краківське передмістя аж до колії, яка перетинає проспект Чорновола і вул. Замарстинівську. Під час зустрічей обговорили ревіталізацію цього району та збереження культурної спадщини, яка є тут.

«Кракідали сьогодні – це дільниця, яку оминають туристи, де майже не відбувається культурних подій, а водночас це практично центр міста, і Кракідалам є що показати», – зазначають організатори Днів їдишу.

Зокрема, архітектор Маркіян Коссак запропонував гармонізувати забудову та облаштувати на місці ринку «Добробут» рекреаційну зону – парк, який би гармонійно пов’язав з іншими зеленими зонами середмістя та пл. Святого Теодора.

Організатор події, представник ЛТЄК ім. Шолом Алейхема Віталій Надашкевич розповів ZAXID.NET, що зараз в цій дільниці сквери є переважно на місці знищених в часи війни синагог. Найбільший сквер на місці ринку «Добробут» міг би плавно перетікати в зелені зони на вул. Сянській та Мстислава Удатного. Сама площа Теодора теж потребує реконструкції, їй треба надати сенсу. Тут, на думку учасників дискусії, можна було б створити майданчик для масових заходів або сувенірний ринок.

презентація Маркіяна Коссака

Окрасою дільниці є єдина збережена в часи війни синагога «Якоб Гланзер Шуль» – пам’ятка XIX століття, що розташована на вул. Вугільній. У ній зараз за кошти громади проводять ремонт. Тут віднедавна почали організовувати екскурсії, висавки, працюють театральні студії – «Театр на Вугільній», інклюзивний театр, видається газета «Шофар». Готують сталу експозицію «Зал синагог» з макетами всіх знищених синагог Краківського передмістя та стендами з інформацією про щоденне життя Кракідалів до Другої світової.

Навесні тут облаштують лекційний зал для зустрічей, конференцій, занять, культурних подій не тільки на єврейську тематику, але й інших культур – вірмен, поляків, німців, українців.

«Ця синагога могла б стати культурно-просвітницьким центром для європейського діалогу. Така практика будинків діалогу давно є в Європі і цю ідею можна було б розвивати на базі синагоги», – розповів Віталій Надашкевич.

Дні їдишу та міжкультурного діалогу організували ЛТЄК ім. Шолом Алейхема за підтримки Українського культурного фонду та сприяння ЛМР. У ньому взяли участь близько 50 доповідачів з України, Польщі, Ізраїлю, Нідерландів, Канади та США. Для учасників форуму організували виставку, показ фільму, театральну виставу, екскурсію єврейською дільницею.