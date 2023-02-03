На місці ринку «Добробут» в центрі Львова планують облаштувати супермаркет. Власники ринку попередили працівників, що вони мають залишити торгові точки до 13 лютого. Справа щодо земельної ділянки, на якій розташований ринок, перебуває в суді, адже міськрада звинувачує її орендарів, компанію «СУАП Галінвест», у незаконній приватизації.

Нещодавно суд скасував арешт ділянки, який був накладений у межах кримінального провадження, що дозволяє власникам розпоряджатися нею. Працівники ринку ствержують, що на місці «Добробуту» планують облаштувати супермаркет мережі «Арсен». Деяким працівникам у майбутньому обіцяють працевлаштування в супермаркеті.

ZAXID.NET розповідає, чому на місці «Добробуту» так і не збудували готель, як комунальна ділянка перейшла у приватну власність та коли тут з’явиться супермаркет.

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Ринок замість готелю

На початку 90-х Львівська міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою планувала збудувати на площі за оперним театром 5-поверховий готель «Золотий лев» із автостоянкою. Для цього міськ рада спільно з австрійськими інвесторами створила ТОВ «Галінвест» і у 1994 році надала цьому підприємству ділянку площею 0,66 га на пл. Князя Осмомисла.

Крім цього, міська рада відселила мешканців чотирьох будинків з території, де планувалося будівництво готелю, та надала їм 28 квартир.

Компанія встигла збудувати лише фундамент і через фінансову кризу будівництво заморозилось. У 1997 році на цьому місці облаштували ринок «Добробут», що мав бути тимчасовим і працювати, допоки інвестор не відновить будівництво.

1999 року виконком затвердив наказ яким дозволив проектування незавершеної споруди готелю під тимчасовий торговий центр. У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду, якій належало 55% компанії, із засновників.

Узимку 2022 року власники «Добробуту» почали частковий демонтаж павільйонів, пояснивши це тим, що більшість підприємців пішли з ринку. Однак улітку компанія «Галінвест» розпочала будівельні роботи та зайнялись пошуком нових орендарів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.

Оператором ринку є ПП «ЗАХД ЦЕНЗ», одноосібним керівником та власником якого є Олексій Винник. Приватне підприємство також зареєстроване на вул. Старій, 3.

Суди

У грудні 2020 року скандально відомий реєстратор Солонківської сільради Михайло Живко зареєстрував за ТОВ «Галінвест» право користування земельною ділянкою, а в лютому 2022 року реєстратор Глинянської міської ради Анастасія Марушко зареєструвала право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2.

Влітку 2022 року міська рада звернулася до суду, адже ділянка фактично вибула з комунальної власності без її відома. У жовтні міська рада демонтувала незаконні брами, які перешкоджали проходу вулицею Старою.

«Будівельні роботи на ринку тоді вдалось зупинити. Але афера з боку власника ринку принесла місту та його мешканцям збитки щонайменше на пів мільярда гривень», – повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

Справа досі перебуває в Господарському суді Львівської області. Міська рада вимагає скасувати держакт на право користування ділянкою, виданий у 1993 році та реєстрацію ділянки площею 0,66 га.

Крім цього, міськрада просить суд скасувати реєстрацію на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Стара, 3 і, якого фактично не існує, та приватизацію землі під ним.

Паралельно, в межах кримінального провадження, відкритого за зверненням міськради, 18 серпня 2022 року суд Львова арештував земельну ділянку площею 0,66 га та майно ринку площею 5211 м2. Однак у вересні суд частково скасував арешт «Добробуту» і дозволив власнику ринку провести там ремонт.

За інформацією видання «Наші Гроші. Львів», 19 січня 2023 року директор «СУАП "Галінвест"» Валерій Холодило звернувся до Галицького райсуду з клопотанням про повне скасування арешту на промислово-продовольчий торговий центр «Добробут». За його словами, через арешт він не може надавати приміщення ринку в оренду для торгівлі.

25 січня Галицький районний суд задовольнив клопотання компанії та скасував арешт на ринок «Добробут». Це дозволило «Галінвесту» розпоряджатися майном без права продажу.

Замість ринку – супермаркет

Працівники ринку повідомили ZAXID.NET, що в понеділок, 30 січня, представники «Галінвесту» зібрали збори, на яких повідомили працівникам, що на місці «Добробуту» планують облаштувати супермаркет.

«Нам повідомили, що невдовзі тут почнуться ремонтні роботи – будуть з’єднувати конструкції та облаштовувати супермаркет. Залишити територію ринку ми маємо за два тижні, тобтодо 13 лютого», – розповіла ZAXID.NET власниця торгової точки на «Добробуті» Ольга Фасоник.

Після цього працівники ринку подали колективне звернення до Львівської міської ради з проханням втрутитись у ситуацію та зберегти робочі місця.

«Наразі в часи країни-агресора з нашою державою таке вигнання підприємців може завдавати економічного удару – тисячі робочих місць буде втрачено і, відповідно, мільйони гривень не потраплять до держбюджету», – йдеться в зверненні, що є у розпорядженні ZAXID.NET.

Підприємець Анатолій Юнак розповів ZAXID.NET, що письмових договорів оренди більшість підприємців не мають. Їхній термін закінчився ще кілька місяців тому, а власники ринку брали гроші за оренду напряму – готівкою. За його словами, працівникам ринку запропонували заповнити заяви на майбутнє працевлаштування в супермаркеті.

Директор ринку Олексій Винник підтвердив ZAXID.NET намір власника ділянки облаштувати тут супермаркет, відповідно, ринок – закриється. Він зазначив, що «Галінвест» планує передати ділянку в оренду власникам супермаркету.

Працівники ринку стверджують, що тут планують облаштувати супермаркет «Арсен». ZAXID.NET звернувся за коментарями до групи компаній «Євротек», що володіє мережею супермаркетів «Арсен», та представників компанії «Галінвест», однак на момент публікації відповіді не отримав.

ЛЬвівський сайт «Варіанти» з посиланням на представницю «Євротек» Катерину Кукош повідомив, що планують ремонт першого поверху будівлі продуктового ринку, де відкриють новий супермаркет «Арсен». Згодом компанія планує добудувати зі збірних конструкцій другий поверх та облаштувати там торгові павільйони. Відкрити супермаркет планують уже в червні 2023 року.

«Орендарям-підприємцям, які вели свою діяльність на ринку Добробут, нададуть переважне право орендувати нові торговельні павільйони. Працівникам орендарів і ринку, які на час ремонту не зможуть знайти роботу, запропонують працевлаштування у мережах супермаркетів "Євротек"», – розповіла Катерина Кукош.

Директорка юридичного департаменту Львівської міькради Гелена Пайонкевич повідомила ZAXID.NET, що до міськради за погодженнями будівництва супермаркету чи облаштування павільйонів дирекція ринку не зверталася. Через закриття ринку роботу можуть втратити близько 300 людей.