Прохід вул. Старою відтепер можливий для пішоходів

Біля ринку «Добробут» у центрі Львова демонтували п’ять брам, які підприємці встановили на вулиці Старій і перегородили прохід. Водночас торгові павільйони підприємців не демонтовували. Вулиця буде пішохідною, повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

«Вулиця для всіх. Нарешті вулиця Стара, що позаду львівського ринку «Добробут» у центрі міста, прохідна. Усі п’ять брам демонтовано. Продавці на ринку продовжують працювати – торгових павільйонів ніхто не рухав. А львів’яни можуть ходити звичайною львівською вулицею. Транспорт там не буде курсувати, вона залишиться пішохідною», – повідомив Любомир Зубач 4 жовтня.

Також заступник мера додав, що комунальники монтують освітлення на вулиці. У планах – встановити на вул. Старій також відеонагляд.

Нагадаємо, між містом і підприємцями був конфлікт щодо перекриття вул. Старої. Підприємці перегородили вулицю і користувалися цим заїздом лише для своїх торгових потреб. Рішення про демонтаж огорожі прийняли на засіданні виконавчого комітету та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ЛМР. Однак підприємці усіляко перешкоджали цим спробам.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів.