Працівники ринку «Добробут» протестують проти знесення паркану

На вулиці Старій, що позаду ринку «Добробут» у Львові, демонтують самовільно встановлений паркан. Рішення про усунення огорожі прийняли на засіданнях виконавчого комітету та комісії з питань з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ЛМР.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, паркан на вул. Старій встановили незаконно і він перешкоджає руху пішоходів, а також автомобілів екстрених служб.

«Оскільки вулицею не можуть пройти пішоходи, заїхати швидка чи пожежна, самовільно встановлену огорожу слід демонтувати. Відразу хочу наголосити: мова йде про вулицю, а не про ринок. Ніхто базарних павільйонів не рухає. Вулиця Стара буде пішохідною, транспорт там не запускатимуть. Саме тому закликаю торгівців не вестися на провокації. У понеділок, комунальні служби не пішли на відверту конфронтацію з людьми, але паркани будуть демонтовані. Бо в нашій країні закон однаковий для всіх», – розповів Любомир Зубач.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів.