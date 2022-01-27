Частина павільйонів ринку «Добробут» уже довший час залишалась без орендарів, тож адміністрація ринку вирішила їх знести

Частину львівського ринку «Добробут» вирішили знести через відсутність орендарів. Керівництво ринку у центрі Львова планує відремонтувати загальний навіс і наразі ще вирішує, яким чином облаштувати звільнену від кіосків територію.

Про демонтажні роботи на території ринку «Добробут», що на вул. Старій в центрі Львова, повідомила дружина екс-голови Львівської обласної ради Соломія Ганущин. У четвер, 27 сісня, вона опублікувала фотографії, на яких видно, що спецтехніка зносить будівлі на ринку.

«Ще одна історія… Багато працівників тут збагатилися, багато хто втратив здоров'я (бо ж працювати на холоді – ще те випробування). Тут продавали все: від сала до норкових шуб, від справжніх брендових речей і до підробок», – написала Соломія Ганущин.

Як пояснив ZAXID.NET директор ринку «Добробут» Олексій Винник, павільйони на верхній частині ринку справді зносять, оскільки вони залишились без орендарів.

«Коли почалася пандемія, то орендарі поз'їжджали з приміщень. Зараз ми зачищаємо верхню частину від МАФів. Робимо це для того, щоб мати можливість відремонтувати стелю [навісу], яка протікає», – пояснив Олексій Винник.

Наразі адміністрація ринку не знає, що буде на місці знесених павільйонів. Друга, нижня, частина ринку працює у звичному режимі, там проведення демонтажних робіт не планують, каже Олексій Винник.

Ринок «Добробут» відкрили у центрі Львова в 1990-х роках на ділянці, де планували звести готель. Планувалось, що ринок буде діяти тимчасово, однак до ідеї будівництва готелю так і не повернулись. Зараз ним керує компанія «ЗХД ЦЕНЗ», одноосібний директором і засновником якої є Олексій Винник.