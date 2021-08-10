У 2019 році комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» перейшли у приватну власність Софії Максимець

Західний апеляційний господарський суд не задовольнив апеляцію Львівської обласної прокуратури на мирову угоду, укладену між Львівською міською радою і ТОВ «Дари Львівщини», що належить доньці відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського – Софії Максимець, щодо двох ринків «Підзамче» та «Винниківський». Угода визнає право приватної власності на майно ринків, за яке фірма має сплатити Львівській міськраді 18,53 млн грн.

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», 3 червня Господарський суд Львівської області затвердив мирову угоду між Львівською міською радою і ТОВ «Дари Львівщини» на передачу у приватну власність ринків «Підзамче» та «Винниківський». Львівська обласна прокуратура подала на це рішення апеляцію. На думку прокурорів, затверджуючи мирову угоду, суд не врахував те, що визнання права власності на комунальне майно за компанією «Дари Львівщини» відбулося з порушенням порядку, способу та процедури приватизації. Крім цього, земельні ділянки під ринками передали у приватну власність безкоштовно без земельних торгів та безкоштовно, розмір компенсації вартості майна двох ринків визначений з розрахунку розміру орендної плати, а не для продажу.

Однак судді Західного апеляційного господарського суду Наталія Кравчук і Олександр Мирутенко під час розгляду справи 26 липня не погодилися з аргументами прокуратури і не задовольнили апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що обидва ринки Львівська міськрада передала в оренду ТОВ «Дари Львівщини» ще у 2001 році. Влітку 2019 року у цієї фірми змінились власники: новою власницею компанії стала донька депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського Софія Максимець.

Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку фірмам «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких на той час був Григорій Козловський та його бізнес-партнер, депутат ЛМР від «ЄС» Олексій Різник.

Наприкінці березня 2021 року депутати Львівської міськради погодили укладення мирової угоди з фірмою «Дари Львівщини», що передбачає визнання Львівською міськрадою права власності компанії на майно ринку «Винниківський» та на майно ринку «Підзамче» в обмін на сплату 18,53 млн грн компенсації.