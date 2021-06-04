Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, чому місто погодилося на мирову угоду із дочкою Григорія Козловського Софією Максимець і віддасть два міські ринки «Винниківський» і «Підзамче» всього за 18,53 млн грн. За його словами, львівський бізнесмен планує вкласти кошти у розвиток соціальної інфраструктури міста.

«Наскільки я знаю, [Григорій] Козловський має намір інвестувати приблизно 20 млн грн в соціальну інфраструктуру. Це є медицина, це є освіта, це є культура. Відповідні звернення десь мають надійти в міську раду. Ну якщо це все додати, то це такий непоганий плюс», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше міський голова наполягав на тому, що має бути проведена оцінка, адже ціна ринків занижена. Втім, 3 червня суддя Господарського суду Львівської області Олена Щигельська затвердила відповідну мирову угоду між Львівською міською радою і ТОВ «Дари Львівщини», яке належить доньці Григорія Козловського Софії Максимець. Угода визнає право приватної власності на майно ринків «Винниківський» та «Підзамче», за які ТОВ «Дари Львівщини» має сплатити Львівській міськраді 18,53 млн грн.

Обидва ринки Львівська міськрада передала в оренду ТОВ «Дари Львівщини» ще у 2001 році. Влітку 2019 року у цієї фірми змінились власники: новою власницею компанії стала донька депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського Софія Максимець. Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність.

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