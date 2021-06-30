«Наш ринок» працює на вул. Раппопорта вже понад 10 років

Суд повернув ПП «Наш ринок» оренду земельної ділянки на вул. Раппопорта, 8, на якій вже понад 10 років працює ринок. Раніше єврейські організації в суді скасували ухвали Львівської міськради про оренду землі, де колись було старе єврейське кладовище.

«Наш ринок» зареєстрований на вул. Раппопорта, 8, однак фактично розташований між вул. Раппопорта, Клепарівською та Базарною, поруч із Краківським ринком, і працює вже понад 10 років. У 2018 році Львівська міськрада вкотре продовжила оренду ділянки загальною площею 0,4 га для ПП «Наш ринок» на 5 років.

Однак до 1855 року на території між вул. Раппопорта, Базарною та Клепарівською було єврейське кладовище. У 2010 році його внесли в Державний реєстр нерухомих пам’яток архітектури місцевого значення. Об`єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу, яке очолює Мейлах Шейхет, звернулося до суду, аби скасувати ухвали Львівської міськради про оренду земельної ділянки, що розташована під ринком. На думку представників єврейських організацій, використання цієї ділянки під ринок суперечить генплану Львова, оскільки вона віднесена до земель історико-культурного призначення, а також розташована межах охоронної зони ЮНЕСКО.

9 лютого Господарський суд Львівської області вилучив ділянку з-під оренди ринку, пославшись на те, що єврейське об’єднання має Паспорт об’єкта культурної спадщини «Старе єврейське кладовище», в якому описане його розташування та історичні дані. На це рішення суду Львівська місьа рада подала апеляцію.

15 червня суддя Західного апеляційного господарського суду Львівської області Максим Желік скасував рішення Господарського суду та прийняв нове, яким відмовив Об`єднанню комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу в скасуванні ухвал міськради щодо оренди землі під ринок. У матеріалах справи вказано, що наразі Мінкультом не затверджена документація, що встановлює історичні межі Львова, а Львівська ОДА досі не затвердила зону охорони пам’ятки місцевого значення «Старого Єврейського кладовища».

Таким чином, земля під ринокм на вул. Раппопорта, 8 залишилася в оренді ПП «Наш ринок». Крім цього, єврейські організації мають заплатити 37,8 тис. грн судових витрат. Цю постанову можна оскаржити в Касаційному суді.

Додамо, що Об`єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу судилося й з іншими підприємцями, що орендують землю на території колишнього кладовища. Зокрема, вони намагалися заблокувати будівництво приватного пологового компанією бізнесмена і депутата ЛОР Григорія Козловського на вул. Раппопорта, 6, однак програли цю справу в апеляції.