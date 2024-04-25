У вівторок, 25 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Щоб вберегтися від небезпечних хвороб. У Львові на різних локаціях облаштували мобілізаційні пункти вакцинації.

Проїхати кордон без черги. Із шести КПП на Львівщині прикордонники називають найбільш завантажені.

Зріжуть майже 200 аварійних дерев. Їх приберуть на Цитаделі, адже вони є небезпечними для людей чи припаркованих автомобілів.

Книги, розвиток і навчання. На Сихові відкрили ProFashion бібліотеку

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