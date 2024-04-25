У Львові розгорнули мобільні пункти вакцинації
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 квітня
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У вівторок, 25 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Щоб вберегтися від небезпечних хвороб. У Львові на різних локаціях облаштували мобілізаційні пункти вакцинації.
- Проїхати кордон без черги. Із шести КПП на Львівщині прикордонники називають найбільш завантажені.
- Зріжуть майже 200 аварійних дерев. Їх приберуть на Цитаделі, адже вони є небезпечними для людей чи припаркованих автомобілів.
- Книги, розвиток і навчання. На Сихові відкрили ProFashion бібліотеку
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