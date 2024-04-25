Вибух стався на приватному подвір'ї, де діяв пункт збору металобрухту

У середу, 24 квітня, на приватному подвір’ї у селі Старий Яр Яворівської громади на Львівщині, де діяв пункт збору металобрухту, вибухнув невідомий снаряд. Загинули двоє людей.

Вибух стався близько 16:00 на території пункту прийому металобрухту, що діяв на приватному подвір’ї у селі Старий Яр. Чоловік та жінка загинули на місці. Ще одну постраждалу госпіталізували у важкому стані.

За даними поліції Львівщини, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металобрухт на пункт прийому у селі Старий Яр. Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт, та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала численні травми і зараз перебуває у лікарні.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги розповіли ZAXID.NET, що 58-річну постраждалу з термічними опіками обличчя, усіх кінцівок та множинними ранами по тілу доправили бригадою медицини катастроф у львівську лікарню святого Пантелеймона.

Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють обставини та причину вибуху. За фактом відкрили кримінальне провадження за недбале зберігання зброї та боєприпасів (ст.264 ККУ), за що передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.