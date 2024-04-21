Ймовірно, чоловік скоїв самогубство

У Голосіївському районі Києві внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Правоохоронці вважають, що він міг вчинити самогубство. Про це у неділю, 21 квітня, повідомили у Нацполіції Києва.

Близько 06:00 до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

На місці події правоохоронці виявили мертвого чоловіка з осколковими пораненнями, ймовірно, від гранати. Загиблий – місцевий мешканець, 1968 року народження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), але з додатковою кваліфікацією «самогубство».

Нагадаємо, 8 квітня 2024 року у багатоповерховому будинку в Чернівцях вибухнула граната. Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що гранату у квартирі співмешканки підірвав 38-річний уродженець Вижницького району. За даними правоохоронців, чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду кімнат вибухотехніки виявили ще кілька гранат.