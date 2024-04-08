З приміщення евакуювали 33 людини

В Чернівцях в багатоквартирному будинку вранці 8 квітня стався вибух. Поліцейські з’ясували, що в одній з квартир вибухнула ручна граната. З приміщення евакуювали 33 людини. Наразі відомо про одного постраждалого.

Вибух стався у будинку на вулиці Текстильників. Після того місцеві мешканці зателефонували в поліцію та швидку допомогу. На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і працівники ДСНС. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські попередньо з’ясували, що 38-річний уродженець Вижницького району кинув гранату в квартирі співмешканки. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду кімнат вибухотехніки виявили ще кілька гранат. Рятувальники з будинку евакуювали 33 мешканців, серед них було четверо дітей.

Внаслідок вибуху частково пошкодилися двері та підлога квартири. Під час детонації постраждав 38-річний чоловік. «Унаслідок вибуху житель квартири отримав травми кінцівок. Жінка, яка на момент вибуху перебувала у приміщенні, не травмувалась. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 8 квітня.

Наразі буковинець перебуває під наглядом лікарів та працівників поліції. Слідчі поліції внесли дані про подію до ЄРДР за ознаками ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.