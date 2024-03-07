Буковинець пакет з вибухівкою та набоями вирішив сховати

На Буковині суд призначив чоловіку умовний термін за те, що той зберігав вибухівку та патрони вдома, а пізніше викинув їх сільський сад. В суді буковинець розповів, що вирішив позбутися бойових гранат, бо запал однієї здетонував йому в руках і відірвав три пальці. Свою провину визнав і щиро розкаявся.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що житель села Ржавинці Чернівецького району Сергій Папай близько 20:00 8 серпня на місцевому сміттєзвалищі знайшов поліетиленовий пакет, в якому знаходились патрони та ручна граната типу Ф1 з запалом до неї. Про знайдені заборонені речі буковинець не повідомив в поліцію, а забрав до себе додому.

«Не маючи відповідного дозволу на зберігання та носіння зброї, вказані боєприпаси обвинувачений приніс та заховав біля будинку. Того ж дня, взявши із знайденого пакету запал ручної гранати типу Ф1 чоловік вийняв із нього чеку, внаслідок чого запал детонував в його руці. В результаті йому відірвало три пальці правої руки. Після того обвинуваченого госпіталізували до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги в м. Чернівці», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 21 лютого.

Через 4 дні Андрія Папая виписали з медустанови. Після повернення з лікарні чоловік вирішив позбутись боєприпасів. Він взяв мішок білого кольору із наявним в ньому чорним поліетиленовим пакетом, в якому був корпус гранати та патрони та відніс їх в сільський сад, де залишив під деревом. Пакет зі зброєю знайшли місцеві жителі і викликали поліцію. 20 вересня правоохоронці вилучили корпус ручної гранати типу Ф1 без запалу та 118 різних набоїв до вогнепальної зброї.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та розповів, що викинув боєприпаси, адже боявся, що у нього будуть неприємності. Андрій Папай зазначив, що щиро розкаюється у вчиненому, просив суворо його не карати.

Суддя Заставнівського районного суду Ярослав Стрілець визнав винуватим чоловіка і призначив йому покарання в виді позбавлення волі строком на три роки. Однак, зважаючи на те, що буковинець щиро розкаявся у вчиненому злочині, постановив звільнити обвинуваченого від покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.