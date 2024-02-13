Теофіпольський районний суд Хмельницької області виніс вирок жінці, яка завдала умисне легке тілесне ушкодження своєму чоловіку. Вона має заплатити штраф у розмірі 850 грн.

Відповідний вирок від 9 лютого опублікували 12 лютого у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, конфлікт між подружжям виник 10 січня 2024 року близько 20:00. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, через ревнощі жінка нанесла три удари кулаками по голові та обличчю свого чоловіка. Після цього вона схопила дерев’яну качалку й нанесла йому ще два удари по голові та обличчю.

«Внаслідок протиправних дій потерпілому заподіяні легкі тілесні ушкодження у вигляді припухлості з крововиливом на верхній повіці правого ока, крововиливу в білкову оболонку правого ока, припухлості м'яких тканин із поверхневою раною верхньої повіки лівого ока, поверхневої рани в ділянці середньої третини лівої брови, садна в центрально-правій частині спинці носа та рани по задній поверхні мочки правого вуха», – йдеться у вироку суду.

Жінка свою вину повністю визнала. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. Вирок ще можна оскаржити у суді.