Жовківський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Наталію Голіньку, чия малолітня донька систематично зриває уроки та матюкається у школі. Жінці призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, малолітня донька Наталії Голінької навчається у Великогрибовицькому ліцеї, що неподалік Львова. Протягом жовтня – грудня 2023 року дівчина неодноразово зривала уроки в школі, порушувала поведінку та матюкалась під час занять.

Щодо матері школярки поліція склала протокол через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді Наталія Голінька прийшла та повідомила, що провела із донькою виховну бесіду.

Справу розглянула суддя Мар’яна Олещук, яка дослідила усі матеріали та визнала жінку винною у вчиненні адмінправопорушення. Їй призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.