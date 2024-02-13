Сколівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Віру Павлишин, чию неповнолітню доньку доставили у лікарню з алкогольним отруєнням. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці січня 2024 року, ввечері 31 грудня, приблизно о 18:00, неповнолітня донька Віри Павлишин потрапила до Сколівської центральної лікарні з алкогольним отруєнням. Відомо, що дитині 12 років.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо матері дівчинки протокол про вчинення адмінправопорушення – неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла.

Справу розглянула суддя Вікторія Курницька, яка дослідила усі матеріали та визнала жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши їй 850 грн штрафу, також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.