Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обовязків Зоряну Головей, яка забула забрати свого 8-річного сина зі школи та заявила у поліцію про його зникнення. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, випадок трапився 26 жовтня у Дрогобичі. Зоряна Головей близько 12:00 забула забрати свого 8-річного сина із ліцею №4 імені Лесі Українки та ввечері, приблизно о 17:30, заявила у поліцію про зникнення дитини. За проханням класного керівника дитину зі школи забрали родичі.

Щодо матері хлопчика поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків.

Справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали справи та визнав Зоряну Головей винною у адмінправопорушенні, призначивши їй 850 грн штрафу, також жінка має сплатити 537 грн судового збору.