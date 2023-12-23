Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір підлітка, який продавав у школі електронні сигарети. Жінці призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 11 грудня 2023 року у приміщенні школи №2 у Радехові 15-річний школяр продав малолітньому хлопцю електронну сигарету. Відомо, що 11-річний школяр придбав сигарету за 1500 грн.

Про цей факт повідомили поліцію та щодо матері 15-річного хлопця Наталії Хоростецької склали проткол про адмінправопорушення за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків. Самого хлопця не змогли притягнути до відповідальності, бо він ще неповнолітній. На засідання суду жінка не прийшла, але подала заяву, у якій визнала свою провину.

Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали справи та оштрафувала матір підлітка на 850 грн за неналежний догляд за дитиною. На постанову ще може бути подана апеляція.