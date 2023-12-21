Яворівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Світлану Кур’ян, чий неповнолітній син робив оголені фотожаби з фото своїх однокласниць та поширював їх у Telegram. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, 14-річний син Світлани Кур’ян 14 листопада обробляв фото чотирьох своїх однокласниць та створював з них оголені фотожаби, після чого надсилав колажі своїм друзям у Telegram.

Щодо матері неповнолітнього хлопця поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за сином. У суді Світлана Кур’ян свою провину визнала.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали справи та визнала матір школяра винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши їй 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.