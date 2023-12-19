Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Тетяну Думку, чий неповнолітній син на шкільному уроці курив електронну сигарету. Матір хлопця оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, випадок трапився вранці 24 листопада у гімназії №5, що на вул. Грінченка у Червонограді. Неповнолітній хлопець під час уроку геометрії у шкільному класі курив електронну сигарету.

Про цей випадок керівництво школи повідомило поліцію, яка склала щодо матері школяра протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла, але подала заяву про визнання своєї вини.

Справу розглянув суддя Віталій Грабовський, який дослідив усі матеріали справи та визнав Тетяну Думку винною у неналежного виконанні батьківських обов’язків, призначивши їй 850 грн штрафу, також жінка має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.