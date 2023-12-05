Пустомитівський районний суд Львівщини розглянув справу про неналежне виконання батьківських обов’язків двома матерями, чиї діти поширювала створені у фотошопі оголені фотожаби на вчительку. Обоє жінок мають сплатити по 850 грн штрафу.

Як вказано у постановах суду, які винесли наприкінці листопада 2023 року, малолітні сини Ірини Шаргут та Лесі Волович поширювали у соцмережах створену у фотошопі оголену фотографію своєї вчительки. Випадок трапився 18 вересня. У постанові суду не вказано, у якій школі навчаються хлопці, а також їхній вік, але малолітніми в Україні вважаються діти, молодші за 14 років.

Щодо матерів обох хлопців поліція склала протоколи про вчинення адмінправопорушення за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків, бо вони «не виховали дітей з почуттям поваги до оточуючих». Одна з матерів не прийшла на засідання суду, а інша визнала свою провину.

Обидва протоколи розглянув суддя Володимир Мусієвський, який дослідив усі матеріали справи та визнав обох матерів винними у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши кожній по 850 грн штрафу. Жінки також мають сплатити по 537 грн судового збору. На постанови ще може бути подана апеляція.