Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків Володимира Тим’яка, чий неповнолітній син ходив по вулиці у балаклаві та з кухонним ножем. Хлопець налякав учнів та вчителів місцевої школи, на місце викликали поліцію. Суд оштрафував чоловіка на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, неповнолітній син Володимира Тим’яка 31 жовтня ходив на вулиці Центральній у селі Іванівці біля Коломиї у балаклаві та з кухонним ножем у руках. Хлопець налякав учнів та вчителів місцевої школи, на місце викликали поліцію.

На батька неповнолітнього хлопця склали протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною. У суді чоловік визнав свою провину та розповів, що виховує сина самостійно та буде більше уваги приділяти його вихованню.

Додамо, що раніше Володимира Тим’яка притягували до відповідальності за вчинення домашнього насильства – він вчиняв психологічне насильство щодо свого сина, погрожував фізичною розправою та шарпав його за одяг, а також за появу у громадських місцях у нетверезому стані.

Справу розглянув суд, який визнав чоловіка винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків та призначив йому 850 грн штрафу та зобов’язав сплатити 537 грн судового збору.