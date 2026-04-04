Забрати помилкову інформацію про жінок на обліку неможливо з технічних причин

На тлі повідомлень у мережі про помилкове взяття на військовий облік жінок у Сухопутних військах провели перевірку. Під час неї виявили низку таких випадків, повідомили у суботу, 4 квітня, у пресслужбі Сухопутних військ.

Військові розповіли, що останнім днями в соцмережах та медіа почали зʼявлятися повідомлення нібито про підготовку до мобілізації жінок. Там наголосили, що в Сухопутних військах не готують до мобілізації жінок та не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це. Поширену в мережах інформацію про мобілізацію жінок командування Сухопутних військ назвали маніпуляцією для дискредитації ЗСУ.

«Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Водночас у пресслужбі військ повідомили, що виявили низку випадків, в яких жінки могли помилково потрапити на військовий облік, не маючи відповідної освіти та не подаючи заяви. Наразі командування Сухопутних військ встановлює причини помилок.

«Було виявлено, що хибна інформація (у першому випадку помилки – ред.) була внесена в систему “Оберіг” у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Водночас змінити інформацію щодо помилкового обліку в ТЦК та СП неможливо. У пресслужбі військ пояснили, що в системі “Оберіг” немає змоги знищити відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами. Це відбувається через невідповідність нормативно-правових актів.

«Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі “Оберіг”», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Зазначимо, Сухопутні війська провели перевірку на тлі матеріалу «Суспільного» про киянку Ірину Харацизі-Логінову. Жінка заявила, що її безпідставно внесли до реєстру військовозобовʼязаних, хоч вона не мала медичної чи фармацевтичної освіти та не вставала на облік добровільно.

Жінку подали в розшук за ухилення від служби, а прибрати її дані з системи не можуть з технічних причин. Після звернень її зняли з розшуку, але постанову на облік незаконною не визнали.