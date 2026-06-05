Сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадовців становить 200 млн грн

Національна поліція проводить масштабну спецоперацію «Ескулап», спрямовану на викриття корупційних схем і фактів недостовірного декларування серед посадовців військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Про це повідомила пресслужба поліції 5 червня.

У межах операції правоохоронці провели 58 обшуків у 16 регіонах України. Слідчі дії відбулися за місцями проживання та в автомобілях посадовців медичних комісій.

Фото поліції з обшуків у межах спецоперації «Ескулап»

За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадовців становить 200 млн грн. Суми розбіжностей між офіційними доходами та фактичними активами фігурантів коливаються від 2 до 11 млн грн.

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«Ідеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи», – кажуть у Нацполіції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, готівку в гривнях та іноземній валюті, медичну документацію, документи ВЛК 36 пацієнтів, а також договори та чеки, що підтверджують перекази коштів і покупки на суми від 600 тис. до понад 1 млн грн. Серед вилученого – автомобіль Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску вартістю понад 100 тис. доларів.

Окрім цього, за кілька днів правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують збирати докази для подальшого повідомлення фігурантам про підозру.