Окрім хабарництва, лікарю інкримінують незаконне збагачення

Суд передав в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів 11,3 млн грн, вилучені під час обшуків в ексголови районної військово-лікарської комісії при РТЦК та СП у Берегівському районі. Окрім хабарництва, лікарю інкримінують незаконне збагачення.

Йдеться про дерматовенеролога та голову ВЛК Володимира Паука. 60-річного майора медичної служби затримали у квітні під час отримання 400 доларів хабаря (з загальної суми 6 тис. доларів) за оформлення підроблених медичних документів для відстрочки від мобілізації.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили 240 тис. доларів, 3 тис. євро, 1,3 млн форинтів та 260 тис. грн.

«Суд задовольнив клопотання про передачу АРМА понад 11,3 млн грн, вилучені у межах кримінального провадження щодо корупційної діяльності колишнього голови ВЛК. Він досі перебуває під вартою», – розповіли у вівторок, 2 червня, у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Прокурори внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення. Це кримінальне провадження об’єднали з основним – ч.3 ст.368 ККУ (хабарництво). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.