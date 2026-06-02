Щоб надолужити освітні втрати, вчителі додатково повторюють матеріал з учнями

Українські вчителі розповіли, що навчальні результати школярів погіршились за останні два роки. Серед причин освітяни називають відсутність мотивації, стрес через війну та онлайн-навчання. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber і української edtech-компанії EdEra, які оприлюднило агентство «Інтерфакс».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Rakuten Viber і EdEra опитали близько тисячі вчителів, чи стали, на їхню думку, гіршими навчальні результати учнів за останні два роки та як надолужити освітні втрати.

91% опитаних українських вчителів зазначили, що навчальні результати учнів погіршилися за останні два роки. В аналогічному опитуванні Rakuten Viber і EdEra 2024 року такої ж думки були 95% освітян. Освітяни роблять висновки на основі власних спостережень, обговорень із колегами, погіршення оцінок і проведеної діагностики учнів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Основні причини, чому навчальні результати погіршилися, – відсутність мотивації до навчання серед школярів (цю відповідь обрали 71% вчителів), стрес через війну (70%) та тривале онлайн-навчання (54%).

На думку освітян, за надолуження освітніх втрат несуть відповідальність, перш за все, самі учні – так вважають 79% опитаних. На другому місці – батьки (74%), а на третьому – вчителі (64%).

Щоб надолужити освітні втрати, вчителі додатково повторюють матеріал з учнями, а також пропонують додаткові завдання чи матеріали. Педагоги радять також самостійне навчання з використанням відкритих відеоуроків, онлайн-курсів.

Раніше докторка фізико-математичних наук, член-кореспондентка НАН України, провідна наукова співробітниця Інституту математики НАН України Олена Ванєєва розповідала ZAXID.NET про те, чому підлітки демонструють низький рівень успішності з математики та як це змінити.