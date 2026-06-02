Проста домашня страва, яка дозволяє смачно використати те, що часто залишається поза увагою на городі. Після тушкування стрілки стають м'якими, соковитими та набувають приємного грибного присмаку. Сметана додає страві ніжності та вершкового смаку, а часник робить її ароматнішою. Такі стрілки можна подавати як самостійну закуску або як гарнір до картоплі, м'яса чи риби. Рецепт від Picante cooking.

Інгредієнти цибулеві стрілки 1 кг часникові стрілки або зубчики часнику 1 великий пучок або 3 шт. вершкове масло 50 г сметана 200 мл сіль за смаком Спосіб приготування: Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал Крок 1 Наріжте цибулеві стрілки великими кільцями. Крок 2 Подрібніть часникові стрілки або дрібно наріжте зубчики часнику. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 3 Розігрійте вершкове масло у великій глибокій сковороді. Крок 4 Викладіть цибулеві та часникові стрілки, посоліть і добре перемішайте. Крок 5 Тушкуйте на середньому вогні приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, поки стрілки не стануть м'якими. Крок 6 Додайте сметану та ретельно перемішайте. Крок 7 Продовжуйте тушкувати ще 5 хвилин, щоб усі смаки поєдналися. Крок 8 Зніміть страву з вогню та подавайте теплою.