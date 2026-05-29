Горохові млинці з сиром. Рецепт дня
Поживна та смачна страва, яка чудово підійде для сніданку, бранчу або легкого обіду. Завдяки поєднанню зеленого горошку та кисломолочного сиру млинці виходять ніжними, ситними та багатими на білок. Ароматна зелень і лимонна цедра додають свіжих ноток, роблячи смак особливо яскравим. Рецепт від Zoe.
Інгредієнти
|Зелений горошок заморожений
|200 г
|Сир кисломолочний
|150 г
|Борошно пшеничне
|50 г
|Яйце куряче
|1 шт.
|М’ята
|10 г
|Петрушка
|10 г
|Зелена цибуля
|4 стебла
|Цедра лимона
|1 ч. л.
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Дрібно наріжте м’яту, петрушку, кріп і зелену цибулю.
Крок 2
Залийте заморожений горошок окропом на 2–3 хвилини або відваріть його протягом 2 хвилин після закипання. Злийте воду. Частину горошку розімніть виделкою, а частину залиште цілою.
Крок 3
Змішайте в блендері кисломолочний сир і яйце до однорідної консистенції. Додайте половину борошна та коротко перебийте масу.
Крок 4
Перекладіть суміш у миску. Додайте решту борошна, лимонну цедру, сіль, підготовлений горошок і нарізану зелень. Ретельно перемішайте. За потреби влийте 1–2 столові ложки води, щоб відрегулювати густоту тіста.
Крок 5
Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі млинці.
Крок 6
Смажте млинці по 2–3 хвилини з кожного боку до появи легкої золотистої скоринки.
Крок 7
Подавайте готові млинці зі сметаною, грецьким йогуртом, авокадо або яйцем некруто.