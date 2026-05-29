Поживна та смачна страва, яка чудово підійде для сніданку, бранчу або легкого обіду. Завдяки поєднанню зеленого горошку та кисломолочного сиру млинці виходять ніжними, ситними та багатими на білок. Ароматна зелень і лимонна цедра додають свіжих ноток, роблячи смак особливо яскравим. Рецепт від Zoe.

Інгредієнти Зелений горошок заморожений 200 г Сир кисломолочний 150 г Борошно пшеничне 50 г Яйце куряче 1 шт. М'ята 10 г Петрушка 10 г Зелена цибуля 4 стебла Цедра лимона 1 ч. л. Оливкова олія 2 ст. л. Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Дрібно наріжте м'яту, петрушку, кріп і зелену цибулю. Крок 2 Залийте заморожений горошок окропом на 2–3 хвилини або відваріть його протягом 2 хвилин після закипання. Злийте воду. Частину горошку розімніть виделкою, а частину залиште цілою. Крок 3 Змішайте в блендері кисломолочний сир і яйце до однорідної консистенції. Додайте половину борошна та коротко перебийте масу. Крок 4 Перекладіть суміш у миску. Додайте решту борошна, лимонну цедру, сіль, підготовлений горошок і нарізану зелень. Ретельно перемішайте. За потреби влийте 1–2 столові ложки води, щоб відрегулювати густоту тіста. Крок 5 Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі млинці. Крок 6 Смажте млинці по 2–3 хвилини з кожного боку до появи легкої золотистої скоринки. Крок 7 Подавайте готові млинці зі сметаною, грецьким йогуртом, авокадо або яйцем некруто.