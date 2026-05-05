Солоні мафіни з кабачками, беконом та сиром. Рецепт дня
Солоні мафіни – це універсальна випічка, яка підходить як для сніданку, так і для перекусу протягом дня. Поєднання кабачків, бекону та сиру створює насичений смак із приємною соковитістю. Завдяки соді та розпушувачу тісто виходить пухким без використання дріжджів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|220 г
|Розпушувач
|1,5 ч. л.
|Сода харчова
|0,5 ч. л.
|Сіль
|0,25 ч. л.
|Гранульований часник
|1 ч. л.
|Олія
|60 мл
|Цукор
|1 ст. л.
|Яйця курячі
|2 шт.
|Молоко
|60 мл
|Кабачки
|200 г
|Сир твердий
|150 г
|Цибуля шніт
|20 г
|Бекон
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте інгредієнти. Кабачки натріть на тертці та добре відтисніть зайву рідину. Бекон наріжте і обсмажте до хрусткого стану приблизно 5 хвилин.
Крок 2
Змішайте сухі компоненти. У великій мисці з’єднай борошно, розпушувач, соду, сіль і гранульований часник.
Крок 3
Змішайте рідкі інгредієнти. В окремій мисці збийте яйця з олією, молоком і цукром до однорідної маси.
Крок 4
Зробіть тісто. Додайте до рідкої суміші кабачки, натертий сир, бекон і подрібнену зелень. Всипте сухі інгредієнти та перемішайте до однорідності.
Крок 5
Випікайте мафіни. Розігрійте духовку до 190 °C. Розкладіть тісто у форми та випікайте 20–22 хвилини до золотистої скоринки.