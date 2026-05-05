Солоні мафіни – це універсальна випічка, яка підходить як для сніданку, так і для перекусу протягом дня. Поєднання кабачків, бекону та сиру створює насичений смак із приємною соковитістю. Завдяки соді та розпушувачу тісто виходить пухким без використання дріжджів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Борошно пшеничне 220 г Розпушувач 1,5 ч. л. Сода харчова 0,5 ч. л. Сіль 0,25 ч. л. Гранульований часник 1 ч. л. Олія 60 мл Цукор 1 ст. л. Яйця курячі 2 шт. Молоко 60 мл Кабачки 200 г Сир твердий 150 г Цибуля шніт 20 г Бекон 100 г Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте інгредієнти. Кабачки натріть на тертці та добре відтисніть зайву рідину. Бекон наріжте і обсмажте до хрусткого стану приблизно 5 хвилин. Крок 2 Змішайте сухі компоненти. У великій мисці з’єднай борошно, розпушувач, соду, сіль і гранульований часник. Крок 3 Змішайте рідкі інгредієнти. В окремій мисці збийте яйця з олією, молоком і цукром до однорідної маси. Крок 4 Зробіть тісто. Додайте до рідкої суміші кабачки, натертий сир, бекон і подрібнену зелень. Всипте сухі інгредієнти та перемішайте до однорідності. Крок 5 Випікайте мафіни. Розігрійте духовку до 190 °C. Розкладіть тісто у форми та випікайте 20–22 хвилини до золотистої скоринки.