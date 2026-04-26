Ніжна й ароматна страва, яка вдало поєднує овочеву легкість із насиченим сирним смаком. Завдяки яєчно-вершковій заливці начинка виходить кремовою та добре тримає форму після випікання. Готове листкове тісто значно спрощує процес приготування, роблячи рецепт доступним навіть для новачків. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Листкове тісто 500 г Кабачки 500 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Яйця 3 шт. Вершки 20% 60 мл Сир проволоне 225 г Сир моцарела 225 г Петрушка 2 гілочки Орегано сушене 1 ч. л. Часник гранульований 1 ч. л. Оливкова олія 1 ч. л. Сіль 1 ч. л. Перець чорний мелений 1/2 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C. Змастіть форму для випікання олією. Розкачайте листкове тісто, викладіть у форму та сформуйте бортики. Крок 2 Очистьте цибулю та наріжте дрібними кубиками. Наріжте кабачки півкільцями або кубиками. Обсмажте їх на сковороді з оливковою олією 7–8 хвилин до м’якості. Крок 3 Збийте яйця з вершками, додайте сіль, перець, орегано та гранульований часник. Перемішайте до однорідної консистенції. Крок 4 Додайте до кабачків яєчну суміш і натертий сир. Ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Крок 5 Вилийте начинку на підготовлене тісто та поставте в духовку. Випікайте 40–45 хвилин до рум’яної скоринки. Дайте пирогу трохи охолонути перед подачею.

