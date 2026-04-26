Листковий пиріг з кабачками та сиром. Рецепт дня
Ніжна й ароматна страва, яка вдало поєднує овочеву легкість із насиченим сирним смаком. Завдяки яєчно-вершковій заливці начинка виходить кремовою та добре тримає форму після випікання. Готове листкове тісто значно спрощує процес приготування, роблячи рецепт доступним навіть для новачків. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Листкове тісто
|500 г
|Кабачки
|500 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Яйця
|3 шт.
|Вершки 20%
|60 мл
|Сир проволоне
|225 г
|Сир моцарела
|225 г
|Петрушка
|2 гілочки
|Орегано сушене
|1 ч. л.
|Часник гранульований
|1 ч. л.
|Оливкова олія
|1 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Перець чорний мелений
|1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 °C. Змастіть форму для випікання олією. Розкачайте листкове тісто, викладіть у форму та сформуйте бортики.
Крок 2
Очистьте цибулю та наріжте дрібними кубиками. Наріжте кабачки півкільцями або кубиками. Обсмажте їх на сковороді з оливковою олією 7–8 хвилин до м’якості.
Крок 3
Збийте яйця з вершками, додайте сіль, перець, орегано та гранульований часник. Перемішайте до однорідної консистенції.
Крок 4
Додайте до кабачків яєчну суміш і натертий сир. Ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
Крок 5
Вилийте начинку на підготовлене тісто та поставте в духовку. Випікайте 40–45 хвилин до рум’яної скоринки. Дайте пирогу трохи охолонути перед подачею.