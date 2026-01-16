Запечені макарони з сиром – це ситна та ароматна страва, де паста поєднується з густим сирним соусом та запікається до золотистої скоринки. Цю страву можна приготувати вдома зі звичних інгредієнтів. Рецепт від The Spruce Eats.

Інгредієнти

Макарони 170 г Сіль 1\2 ч. л Масло 3 ст. л Борошно 2 ст. л Нежирне молоко 1\4 склянки Вершки 10% 1 склянка Паприка 1\4 ч. л Чорний перець 1\2 ч. л Сир чедер 250 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 175°C. Наповніть каструлю для макаронів холодною водою і поставте на плиту на середній вогонь. Змастіть маслом квадратну форму для випічки розміром 20 на 20 см.

Крок 2 Коли вода для макаронів закипить, посоліть її та перемішайте. Поступово висипайте макарони в киплячу підсолену воду, помішуючи її. Коли вода знову закипить, почніть відлік часу варіння відповідно до вказівок на упаковці, щоб макарони були al dente, після чого злийте воду.

Крок 3 Розтопіть 2 столові ложки масла в середній каструлі на слабкому вогні та почекайте, поки бульбашки спадуть. Додайте туди борошно, постійно помішуючи, до отримання однорідної консистенції без грудочок. Продовжуйте готувати протягом 2 хвилин, постійно помішуючи.

Крок 4 Поступово додавайте молоко, а потім вершки. Продовжуйте готувати приблизно 2–3 хвилини або доки суміш не загусне, постійно помішуючи.

Крок 5 Зніміть каструлю з вогню та додайте паприку, чорний перець та сир. Помішуйте, поки сир не розплавиться, а соус не стане однорідним. Скуштуйте соус та відрегулюйте приправи, додавши сіль за необхідності.

Крок 6 Додайте до макаронів соус та перемішайте. Перекладіть все у підготовлену форму для запікання. Зверху посипте страву сиром та наріжте решту масла на невеликі шматочки та розкладіть їх по поверхні запіканки.