Запечені макарони з сиром. Рецепт дня0
Запечені макарони з сиром – це ситна та ароматна страва, де паста поєднується з густим сирним соусом та запікається до золотистої скоринки. Цю страву можна приготувати вдома зі звичних інгредієнтів. Рецепт від The Spruce Eats.
Інгредієнти
|Макарони
|170 г
|Сіль
|1\2 ч. л
|Масло
|3 ст. л
|Борошно
|2 ст. л
|Нежирне молоко
|1\4 склянки
|Вершки 10%
|1 склянка
|Паприка
|1\4 ч. л
|Чорний перець
|1\2 ч. л
|Сир чедер
|250 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 175°C. Наповніть каструлю для макаронів холодною водою і поставте на плиту на середній вогонь. Змастіть маслом квадратну форму для випічки розміром 20 на 20 см.
Крок 2
Коли вода для макаронів закипить, посоліть її та перемішайте. Поступово висипайте макарони в киплячу підсолену воду, помішуючи її. Коли вода знову закипить, почніть відлік часу варіння відповідно до вказівок на упаковці, щоб макарони були al dente, після чого злийте воду.
Крок 3
Розтопіть 2 столові ложки масла в середній каструлі на слабкому вогні та почекайте, поки бульбашки спадуть. Додайте туди борошно, постійно помішуючи, до отримання однорідної консистенції без грудочок. Продовжуйте готувати протягом 2 хвилин, постійно помішуючи.
Крок 4
Поступово додавайте молоко, а потім вершки. Продовжуйте готувати приблизно 2–3 хвилини або доки суміш не загусне, постійно помішуючи.
Крок 5
Зніміть каструлю з вогню та додайте паприку, чорний перець та сир. Помішуйте, поки сир не розплавиться, а соус не стане однорідним. Скуштуйте соус та відрегулюйте приправи, додавши сіль за необхідності.
Крок 6
Додайте до макаронів соус та перемішайте. Перекладіть все у підготовлену форму для запікання. Зверху посипте страву сиром та наріжте решту масла на невеликі шматочки та розкладіть їх по поверхні запіканки.
Крок 7
Випікайте страву в розігрітій духовці протягом 25–30 хвилин, до утворення золотистої скоринки та бульбашок. Щоб верх був більш хрустким, увімкніть режим гриля та стежте за бажаним ступенем готовності. Перед подачею дайте страві охолонути протягом 5 хвилин.