Ніжна куряча запіканка з броколі, брюссельською капустою та сиром. Рецепт дня
До теми
Ситна, соковита та водночас легка страва, яка чудово підійде для обіду або вечері. Поєднання курячого філе з овочами робить її корисною, а сметанно-яєчна заливка додає ніжності та кремової текстури. Така запіканка не потребує складних кулінарних навичок і готується досить швидко. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Куряче філе
|650 г
|Брюссельська капуста
|1 упаковка
|Броколі
|1 упаковка
|Яйця
|2 шт.
|Сметана або вершки
|300 г
|Сир твердий
|100 г
|Сіль
|за смаком
|Приправи до курки
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Куряче філе промийте, обсушіть і наріжте порційними шматочками. Посоліть, додайте приправи, трохи сметани та добре перемішайте.
Крок 2
Броколі та брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді приблизно 2 хвилини, після чого відкиньте на друшляк.
Крок 3
У форму для запікання викладіть куряче філе, зверху рівномірно розподіліть броколі та брюссельську капусту.
Крок 4
В окремій мисці змішайте яйця зі сметаною або вершками, додайте сіль і спеції за смаком.
Крок 5
Залийте підготовленою сумішшю інгредієнти у формі.
Крок 6
Крок 7
Розігрійте духовку до 200°C і запікайте страву приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки.