Ситна, соковита та водночас легка страва, яка чудово підійде для обіду або вечері. Поєднання курячого філе з овочами робить її корисною, а сметанно-яєчна заливка додає ніжності та кремової текстури. Така запіканка не потребує складних кулінарних навичок і готується досить швидко. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Куряче філе 650 г Брюссельська капуста 1 упаковка Броколі 1 упаковка Яйця 2 шт. Сметана або вершки 300 г Сир твердий 100 г Сіль за смаком Приправи до курки за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Куряче філе промийте, обсушіть і наріжте порційними шматочками. Посоліть, додайте приправи, трохи сметани та добре перемішайте. Крок 2 Броколі та брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді приблизно 2 хвилини, після чого відкиньте на друшляк. Крок 3 У форму для запікання викладіть куряче філе, зверху рівномірно розподіліть броколі та брюссельську капусту. Крок 4 В окремій мисці змішайте яйця зі сметаною або вершками, додайте сіль і спеції за смаком. Крок 5 Залийте підготовленою сумішшю інгредієнти у формі. Крок 6 Розігрійте духовку до 200°C і запікайте страву приблизно 30 хвилин до рум'яної скоринки.