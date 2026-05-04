Сирна фрітата. Рецепт дня
До теми
Сирна фрітата – це проста страва з яєць, яка підходить для сніданку або вечері. Вона поєднує ніжну текстуру, насичений смак і швидко готується, що робить її зручною для щоденного приготування. Рецепт від NYTimes.
Інгредієнти
|Яйця
|8 шт
|Сіль
|1 ч. л
|Чорний перець
|½ ч. л
|Заморожені овочі
|2 склянки
|Сир
|85 – 170 г
|Олія
|2 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці збийте разом яйця, сіль та перець. Відкладіть.
Крок 2
Наріжте або порвіть інгредієнти для додавання так, щоб вони були розміром з один укус. Натріть, порвіть, подрібніть або наріжте сир на дрібні шматочки.
Крок 3
Налийте олію у добре прожарену чавунну або антипригарну сковороду діаметром 23–25 см, і розігрійте на середньому вогні, доки жир не почне блищати, приблизно 1 хвилину. Спочатку додайте інгредієнти, що швидко готуються, або заморожені, за необхідності злегка посоліть і часто помішуйте, поки вони не зм'якнуть і не стануть ніжними, 2–7 хвилин.
Крок 4
Зменште вогонь до середньо-низького та влийте яйця. Перемішайте та готуйте. Коли краї та боки застигнуть, за допомогою лопатки зсуньте їх до середини, даючи рідкій середині розтектися до країв. Повторюйте цей процес, доки у переважно рідкій масі не утворяться великі згустки, 2–3 хвилини.
Крок 5
Зменште вогонь до низького і розрівняйте суміш рівним шаром, сильно постукавши сковородою об плиту, щоб суміш рівномірно розподілилася. Готуйте, не заважаючи, доки дно і боки не стануть твердими при струшуванні сковороди, а яйця зверху залишаться злегка рідкими, 2–4 хвилини.
Крок 6
Зменште вогонь до мінімального, посипте сиром і залиште під кришкою, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться, верхня частина не застигне, а ніж, вставлений у центр, не вийде чистим, 1–3 хвилини. Дайте постояти щонайменше 5 хвилин, потім наріжте на шматочки і подавайте.