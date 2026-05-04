Сирна фрітата – це проста страва з яєць, яка підходить для сніданку або вечері. Вона поєднує ніжну текстуру, насичений смак і швидко готується, що робить її зручною для щоденного приготування. Рецепт від NYTimes.

Інгредієнти Яйця 8 шт Сіль 1 ч. л Чорний перець ½ ч. л Заморожені овочі 2 склянки Сир 85 – 170 г Олія 2 ст. л

Спосіб приготування:

Крок 1 У мисці збийте разом яйця, сіль та перець. Відкладіть.

Крок 2 Наріжте або порвіть інгредієнти для додавання так, щоб вони були розміром з один укус. Натріть, порвіть, подрібніть або наріжте сир на дрібні шматочки.

Крок 3 Налийте олію у добре прожарену чавунну або антипригарну сковороду діаметром 23–25 см, і розігрійте на середньому вогні, доки жир не почне блищати, приблизно 1 хвилину. Спочатку додайте інгредієнти, що швидко готуються, або заморожені, за необхідності злегка посоліть і часто помішуйте, поки вони не зм'якнуть і не стануть ніжними, 2–7 хвилин.

Крок 4 Зменште вогонь до середньо-низького та влийте яйця. Перемішайте та готуйте. Коли краї та боки застигнуть, за допомогою лопатки зсуньте їх до середини, даючи рідкій середині розтектися до країв. Повторюйте цей процес, доки у переважно рідкій масі не утворяться великі згустки, 2–3 хвилини.

Крок 5 Зменште вогонь до низького і розрівняйте суміш рівним шаром, сильно постукавши сковородою об плиту, щоб суміш рівномірно розподілилася. Готуйте, не заважаючи, доки дно і боки не стануть твердими при струшуванні сковороди, а яйця зверху залишаться злегка рідкими, 2–4 хвилини.