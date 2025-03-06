Цибулевий омлет із хрусткими грінками. Рецепт дня0
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Цибулевий омлет з хрусткими грінками – це чудова комбінація простих, але смачних інгредієнтів, що зробить ваш сніданок незабутнім. Легкий і ситний, він підкорить навіть найвибагливіших гурманів.
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- цибуля шалот – 3-4 шт.;
- вершки 30% – 50 г;
- сіль та перець за смаком;
- французький багет – 1 шт.;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
Наріжте цибулю тонкими кільцями та обсмажте її на вершковому маслі до золотистого кольору, щоб вона стала м’якою і ароматною, пише «Дім».
Поки цибуля готується, збийте яйця з сіллю, перцем та вершками до однорідної маси. Вилийте яєчно-вершкову суміш на пательню, в якій вже смажиться цибуля, і готуйте омлет на середньому вогні, перевертаючи його, щоб він рівномірно підсмажився з обох боків.
Тим часом поріжте багет на скибочки і підсмажте їх на сковороді до хрусткої скоринки. Коли омлет і грінки готові, подавайте страву гарячою, насолоджуючись смачним поєднанням ніжного омлету та хрустких грінок.