Цвітна капуста може швидко втратити свіжість, якщо її неправильно зберігати. Через це овоч може ставати м’яким, темніти або набувати неприємного запаху. Real Simple розповідає, як зберігати цвітну капусту в холодильнику.

Як зберігати цілу головку цвітної капусти?

Існує кілька дуже простих способів зберігання цілої головки цвітної капусти за умови належної вологості та циркуляції повітря. Якщо ваша цвітна капуста вже запакована, слід трохи розпушити поліетилен, щоб забезпечити циркуляцію повітря та уникнути надмірної вологи й конденсату.

Ви також можете помістити цілу головку капусти в провітрюваний поліетиленовий пакет або нещільно загорнути її в поліетиленовий пакет. Оберіть будь-який зручний для вас спосіб і обов'язково зберігайте капусту стеблом догори у відділенні для овочів у холодильнику.

Як зберігати нарізану цвітну капусту?

Незалежно від того, купуєте ви вже нарізані суцвіття цвітної капусти чи нарізаєте їх самостійно вдома, перед тим, як покласти їх у холодильник, слід переконатися, що вони максимально сухі. Промокніть кожне суцвіття паперовим або кухонним рушником, а потім покладіть їх у герметичний контейнер для зберігання продуктів або перфорований поліетиленовий пакет. Це допоможе уникнути надмірної вологи, завдяки чому цвітна капуста довше збереже свіжість.

Як довго зберігається цвітна капуста?

Якщо цвітна капуста суха і знаходиться в добре провітрюваному місці, вона може зберігатися у відділенні для овочів до 10 днів. Натомість суцвіття цвітної капусти мають коротший термін зберігання – у холодильнику вони залишаються свіжими лише близько п’яти днів.