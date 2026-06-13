Найчастіше причина – у надлишку вологи та неправильних пропорціях

Оладки з кабачків вважаються простою стравою, однак під час приготування багато хто стикається з однаковою проблемою – вони погано тримають форму. Ukr.Media розповідає, чому оладки з кабачків розпадаються та як це виправити.

Чому оладки з кабачків не тримають форму?

Найчастіше причина криється у надлишку вологи та неправильному балансі сухих інгредієнтів. Через це оладки не лише не тримають форму, а й виходять занадто жирними або навіть «гумовими».

Як це виправити?

Щоб позбутися надлишку рідини натирайте овоч на великій тертці, після чого перекладіть його у чистий кухонний рушник і максимально сильно відтисніть руками. Цей крок допоможе отримати хрусткі оладки, які не будуть вбирати надто багато олії.

Також ви можете використати сіль, адже вона може допомогти витягнути зайву вологу. Посипте натерті кабачки приблизно ½–1 чайною ложкою солі (на середній кабачок) і залиште на 10–15 хвилин. Сіль не тільки витягне вологу, але й допоможе зберегти колір кабачків. Не промивайте кабачки після соління, оскільки це поверне вологу, – краще просто добре відіжміть їх.

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Окрім цього, у натерту суміш не потрібно додавати занадто багато яєць і борошна. Завдяки цьому ваші оладки збережуть не тільки форму, а й насичений смак. Для одного середнього кабачка (приблизно 300–400 грамів) зазвичай достатньо 1 яйця і 2–3 столові ложки борошна.