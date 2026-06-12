У сирих кабачках є велика кількість вітамінів С і К, а також клітковина

Кабачки найчастіше використовують для смаження, тушкування або запікання, однак багато хто замислюється, чи можна вживати цей овоч без термічної обробки. ТСН розповідає, чи можна все ж таки їсти сирі кабачки.

Чи безпечно їсти сирі кабачки?

Кабачки можна їсти сирими, але експерти радять нарізати їх тонкими смужками й додавати в салати, адже смак сирого кабачка може не всім сподобатися.

У сирих кабачках є велика кількість вітамінів С і К, а також клітковина.

Проте перед вживанням потрібно звернути увагу на важливі нюанси. Сирі кабачки можна вживати не всім. Якщо у вас підвищена кислотність шлунку, проблеми з нирками, виразкова хвороба або загострення панкреатиту – від вживання цих овочів варто відмовитися.

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Якщо ваші кабачки гіркі на смак, їх не можна вживати в сирому вигляді. Гіркота сигналізує про наявність токсичної речовини – кукурбітацину. Він може спричиняти розлад травлення.