Чи можна їсти сирі кабачки: експерти дали однозначну відповідь
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Кабачки найчастіше використовують для смаження, тушкування або запікання, однак багато хто замислюється, чи можна вживати цей овоч без термічної обробки. ТСН розповідає, чи можна все ж таки їсти сирі кабачки.
Чи безпечно їсти сирі кабачки?
Кабачки можна їсти сирими, але експерти радять нарізати їх тонкими смужками й додавати в салати, адже смак сирого кабачка може не всім сподобатися.
У сирих кабачках є велика кількість вітамінів С і К, а також клітковина.
Проте перед вживанням потрібно звернути увагу на важливі нюанси. Сирі кабачки можна вживати не всім. Якщо у вас підвищена кислотність шлунку, проблеми з нирками, виразкова хвороба або загострення панкреатиту – від вживання цих овочів варто відмовитися.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Якщо ваші кабачки гіркі на смак, їх не можна вживати в сирому вигляді. Гіркота сигналізує про наявність токсичної речовини – кукурбітацину. Він може спричиняти розлад травлення.