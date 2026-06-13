М’ясо в огірковому маринаді – оригінальна страва, яка приємно здивує навіть тих, хто любить класичні рецепти зі свинини. Огірковий маринад робить м’ясо особливо соковитим і ніжним, а поєднання бекону, грибів та сиру додає страві насиченого смаку. Рецепт від «Каролінки».

Інгредієнти Свинина 1 кг Маринад від солоних огірків 300 мл Цибуля ріпчаста 1 шт. Бекон 150 г Печериці 400 г Солоні огірки 150 г Твердий сир 200 г Сіль за смаком Чорний перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте свинину середніми шматками або пластами Крок 2 Перекладіть м’ясо у глибоку миску, залийте огірковим маринадом і приправте чорним перцем. Крок 3 Додавайте сіль дуже обережно, оскільки маринад уже містить достатньо солі. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Залиште м’ясо маринуватися на 30 хвилин. Крок 5 Наріжте цибулю півкільцями. Крок 6 Наріжте печериці тонкими пластинками. Крок 7 Наріжте бекон невеликими смужками. Крок 8 Наріжте солоні огірки дрібними кубиками. Крок 9 Натріть сир на великій тертці. Крок 10 Викладіть замариновану свинину у форму для запікання. Крок 11 Рівномірно розподіліть зверху цибулю, гриби, бекон і солоні огірки. Крок 12 За бажанням додайте ще трохи свіжомеленого чорного перцю. Крок 13 Щедро посипте страву тертим сиром. Крок 14 Розігрійте духовку до 190 °C. Крок 15 Запікайте протягом 30–40 хвилин до м’якості м’яса та утворення золотистої сирної скоринки.