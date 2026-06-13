М’ясо в огірковому маринаді. Рецепт дня
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М’ясо в огірковому маринаді – оригінальна страва, яка приємно здивує навіть тих, хто любить класичні рецепти зі свинини. Огірковий маринад робить м’ясо особливо соковитим і ніжним, а поєднання бекону, грибів та сиру додає страві насиченого смаку. Рецепт від «Каролінки».
Інгредієнти
|Свинина
|1 кг
|Маринад від солоних огірків
|300 мл
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Бекон
|150 г
|Печериці
|400 г
|Солоні огірки
|150 г
|Твердий сир
|200 г
|Сіль
|за смаком
|Чорний перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте свинину середніми шматками або пластами
Крок 2
Перекладіть м’ясо у глибоку миску, залийте огірковим маринадом і приправте чорним перцем.
Крок 3
Додавайте сіль дуже обережно, оскільки маринад уже містить достатньо солі.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Залиште м’ясо маринуватися на 30 хвилин.
Крок 5
Наріжте цибулю півкільцями.
Крок 6
Наріжте печериці тонкими пластинками.
Крок 7
Наріжте бекон невеликими смужками.
Крок 8
Наріжте солоні огірки дрібними кубиками.
Крок 9
Натріть сир на великій тертці.
Крок 10
Викладіть замариновану свинину у форму для запікання.
Крок 11
Рівномірно розподіліть зверху цибулю, гриби, бекон і солоні огірки.
Крок 12
За бажанням додайте ще трохи свіжомеленого чорного перцю.
Крок 13
Щедро посипте страву тертим сиром.
Крок 14
Розігрійте духовку до 190 °C.
Крок 15
Запікайте протягом 30–40 хвилин до м’якості м’яса та утворення золотистої сирної скоринки.