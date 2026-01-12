Пухкі ватрушки з м'ясом. Рецепт дня0
До теми
Всі звикли, що ватрушки готують з солодкою сирною начинкою, але, якщо замінити сир на фарш, то вийде чудовий варіант випічки на перекус. Фарш можете обрати будь-який, що довподоби вам. Рецепт від «Домашніх кухарів».
Інгредієнти
|борошно
|2 скл.
|молоко
|0,5 скл.
|цукор
|1 ст. л.
|сіль
|0,5 ч. л.
|сухі дріжджі
|1 ч. л.
|яйця
|2 шт.
|рослинна олія
|0,5 ст. л.
|м’ясний фарш
|300 г
|цибуля
|1 шт.
|сіль, спеції
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
У тепле молоко додайте цукор і сухі дріжджі, ретельно перемішайте та залиште на 15 хвилин у теплому місці, доки на поверхні не з’явиться пінна «шапочка».
Крок 2
В окремій глибокій мисці збийте одне яйце з рослинною олією до однорідності.
Крок 3
Додайте до яєчної суміші готову опару та добре перемішайте.
Крок 4
Поступово всипайте борошно, спочатку перемішуючи ложкою, а потім вимішуйте тісто руками до м’якої, трохи липкої консистенції.
Крок 5
Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце приблизно на 1 годину, щоб воно добре збільшилося в об’ємі.
Крок 6
Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на сковороді до прозорості, додайте м’ясний фарш, сіль і спеції, смажте до напівготовності, постійно помішуючи.
Крок 7
Готове тісто розділіть на 8 рівних частин і сформуйте з них кульки.
Крок 8
Викладіть кульки на деко, застелене пергаментом і змащене олією, злегка притисніть їх долонею, накрийте рушником і залиште ще на 20 хвилин.
Крок 8
За допомогою склянки зробіть у центрі кожної заготовки заглиблення для начинки. Викладіть у заглиблення м’ясну начинку та злегка притисніть її. Змастіть краї ватрушок збитим жовтком.
Крок 8
Випікайте в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.