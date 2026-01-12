У тепле молоко додайте цукор і сухі дріжджі, ретельно перемішайте та залиште на 15 хвилин у теплому місці, доки на поверхні не з’явиться пінна «шапочка».

В окремій глибокій мисці збийте одне яйце з рослинною олією до однорідності.

Додайте до яєчної суміші готову опару та добре перемішайте.

Поступово всипайте борошно, спочатку перемішуючи ложкою, а потім вимішуйте тісто руками до м’якої, трохи липкої консистенції.

Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце приблизно на 1 годину, щоб воно добре збільшилося в об’ємі.

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на сковороді до прозорості, додайте м’ясний фарш, сіль і спеції, смажте до напівготовності, постійно помішуючи.

Готове тісто розділіть на 8 рівних частин і сформуйте з них кульки.

Викладіть кульки на деко, застелене пергаментом і змащене олією, злегка притисніть їх долонею, накрийте рушником і залиште ще на 20 хвилин.

За допомогою склянки зробіть у центрі кожної заготовки заглиблення для начинки. Викладіть у заглиблення м’ясну начинку та злегка притисніть її. Змастіть краї ватрушок збитим жовтком.

Випікайте в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.