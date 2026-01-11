Техаська запіканка із чипсами та сиром. Рецепт дня0
До теми
Frito Pie – запіканка з американської кухні, яка поєднує хрумкі кукурудзяні чипси, насичене чилі та розплавлений сир. Страва має коріння в Техасі та Нью-Мексико й часто асоціюється з ярмарками та спортивними подіями. У цій версії вона адаптована для компанії та готується в одній формі для запікання. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|оливкова або рослинна олія
|1 столова ложка
|яловичий фарш
|450 г
|жовта цибуля
|1 середня
|суміш спецій для тако
|28 г
|квасоля консервована
|2 банки по 425 г
|гострий томатний соус з чилі
|1 банка (540 г)
|кукурудзяні чипси
|510 г
|твердий сир чедер
|225 г
|вода
|180 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 °C та злегка змастіть форму для запікання розміром приблизно 23 × 33 см олією або антипригарним спреєм.
Крок 2
У великій глибокій сковороді або казані розігрійте олію на середньому вогні. Додайте фарш і дрібно нарізану цибулю, розбиваючи м’ясо лопаткою. Готуйте 8–10 хвилин, періодично помішуючи, доки фарш не підрум’яниться, а цибуля не стане м’якою та прозорою.
Крок 3
Додайте до м’ясної суміші спеції для тако та влийте воду. Добре перемішайте, доведіть до слабкого кипіння й готуйте 2–3 хвилини, доки рідина не загусне. Всипте промиту квасолю та влийте томатний соус, перемішайте й тушкуйте ще 5 хвилин.
Крок 4
Викладіть половину чипсів у підготовлену форму, посипте половиною натертого сиру. Зверху рівномірно розподіліть усе м’ясне рагу. Накрийте рештою чипсів, залишивши приблизно одну склянку для подачі, та посипте рештою сиру.
Крок 5
Запікайте 7–10 хвилин, доки сир повністю не розплавиться й не почне пузиритися. Дайте страві постояти 5 хвилин, після чого подавайте, за бажанням додаючи відкладені чипси для додаткової хрумкості.