Frito Pie – запіканка з американської кухні, яка поєднує хрумкі кукурудзяні чипси, насичене чилі та розплавлений сир. Страва має коріння в Техасі та Нью-Мексико й часто асоціюється з ярмарками та спортивними подіями. У цій версії вона адаптована для компанії та готується в одній формі для запікання. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти оливкова або рослинна олія 1 столова ложка яловичий фарш 450 г жовта цибуля 1 середня суміш спецій для тако 28 г квасоля консервована 2 банки по 425 г гострий томатний соус з чилі 1 банка (540 г) кукурудзяні чипси 510 г твердий сир чедер 225 г вода 180 мл Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C та злегка змастіть форму для запікання розміром приблизно 23 × 33 см олією або антипригарним спреєм. Крок 2 У великій глибокій сковороді або казані розігрійте олію на середньому вогні. Додайте фарш і дрібно нарізану цибулю, розбиваючи м’ясо лопаткою. Готуйте 8–10 хвилин, періодично помішуючи, доки фарш не підрум’яниться, а цибуля не стане м’якою та прозорою. Крок 3 Додайте до м’ясної суміші спеції для тако та влийте воду. Добре перемішайте, доведіть до слабкого кипіння й готуйте 2–3 хвилини, доки рідина не загусне. Всипте промиту квасолю та влийте томатний соус, перемішайте й тушкуйте ще 5 хвилин. Крок 4 Викладіть половину чипсів у підготовлену форму, посипте половиною натертого сиру. Зверху рівномірно розподіліть усе м’ясне рагу. Накрийте рештою чипсів, залишивши приблизно одну склянку для подачі, та посипте рештою сиру. Крок 5 Запікайте 7–10 хвилин, доки сир повністю не розплавиться й не почне пузиритися. Дайте страві постояти 5 хвилин, після чого подавайте, за бажанням додаючи відкладені чипси для додаткової хрумкості.