Рецепт запіканки зі шпинатом, картоплею та куркою в кремовому соусі під сирною скоринкою. Універсальна страва, яка є дуже смачною та ситною.

Інгредієнти Картопля 500 г Свіжий шпинат 300 г Куряче філе 300 г Вершки 30% 200 мл Яйця 2 шт. Сир твердий 100 г Часник 1 зубчик Масло 2 ст. ложки Цибуля 1 шт. Сушені прованські трави 0,5 ч. ложки Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Куряче філе помити, висушити рушником, порізати на дрібні шматки та обсмажити на ложці масла.

Крок 2 Шпинат промити, висушити та обсмажити на тій самій пательні, де раніше смажилась курка. Не забудьте додати до шпинату розчавлений зубчик часнику.

Крок 3 Відварену картоплю порізати на скибочки.

Крок 4 Ємність для запікання змастити жиром (може бути масло або оливкова олія). На дно покладіть половину картоплі і порізану цибулю. Далі викладіть філе курки, а зверху – шпинат.

Крок 5 Яйця змішайте із вершками, додайте сіль, перець і прованські трави.