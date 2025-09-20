Картопляна запіканка із шпинатом і куркою нашвидкоруч. Рецепт дня0
Рецепт запіканки зі шпинатом, картоплею та куркою в кремовому соусі під сирною скоринкою. Універсальна страва, яка є дуже смачною та ситною.
Інгредієнти
|Картопля
|500 г
|Свіжий шпинат
|300 г
|Куряче філе
|300 г
|Вершки 30%
|200 мл
|Яйця
|2 шт.
|Сир твердий
|100 г
|Часник
|1 зубчик
|Масло
|2 ст. ложки
|Цибуля
|1 шт.
|Сушені прованські трави
|0,5 ч. ложки
|Сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Куряче філе помити, висушити рушником, порізати на дрібні шматки та обсмажити на ложці масла.
Крок 2
Шпинат промити, висушити та обсмажити на тій самій пательні, де раніше смажилась курка. Не забудьте додати до шпинату розчавлений зубчик часнику.
Крок 3
Відварену картоплю порізати на скибочки.
Крок 4
Ємність для запікання змастити жиром (може бути масло або оливкова олія). На дно покладіть половину картоплі і порізану цибулю. Далі викладіть філе курки, а зверху – шпинат.
Крок 5
Яйця змішайте із вершками, додайте сіль, перець і прованські трави.
Крок 6
Зверху викладіть решту картоплі, залийте приготованим раніше вершково-яєчним соусом і посипте натертим твердим сиром. Накрийте все щільно фольгою і помістіть у розігріту до 180 °C духовку. Печіть 45 хвилин, потім зніміть фольгу і продовжуйте запікати ще 10-15 хв до появи рум’яної скоринки.