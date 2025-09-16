Гарбуз - це справжнє джерело здоров'я

Осінь в Україні важко уявити без гарбуза. Його яскравий помаранчевий колір нагадує про сонце, а ніжна солодкувата м’якуш – про тепло домашньої кухні. Та гарбуз цінують не лише за красу й смак: це справжнє джерело здоров’я.

Дієтолог Андрій Маковецький розповідає про користь гарбуза, його насіння, який вони мають вплив на організм, і ділиться рецептами смачних і поживних страв, які будуть до вподоби усім рідним.

Чим багатий гарбуз?

«У 100 г сирого гарбуза всього близько 26 кілокалорій та майже 92 г води, тож це продукт, який можна їсти у великих порціях без страху набрати зайві кілограми», – каже Андрій Маковецький.

Вітамін А – 426 мкг (переважно бета-каротин) підтримує гострий зір, зміцнює імунітет і допомагає зберігати здоровий колір шкіри.

Вітамін С – 9 мг зміцнює захисні сили організму та сприяє виробленню колагену.

Калій – 340 мг нормалізує тиск і водно-сольовий баланс, допомагає серцю працювати рівно.

Магній – 12 мг потрібен для міцних кісток, спокійної роботи нервової системи та вироблення енергії.

Є й інші мікроелементи – мідь, манган, вітаміни групи B – вони покращують обмін речовин і підтримують роботу нервів.

Навіть якщо відварений гарбуз має помірно високий глікемічний індекс, у ньому мало вуглеводів, тому глікемічне навантаження низьке. Тож невелика порція гарбуза, каже дієтолог, не підвищить різко рівень цукру в крові.

Смакові особливості гарбуза

Гарбуз має природну ніжну солодкість з легкими горіхово-карамельними нотами. Під час запікання солодкість лише посилюється, бо крохмаль частково переходить у цукри, а м’якуш стає кремовою.

Гарбуз чудово поєднується з корицею, мускатом, імбиром, апельсином чи лаймом, а з білкових продуктів – з індичкою, курятиною, рибою або сочевицею. Кислинка цитрусових та аромат спецій підкреслюють природний смак гарбуза.

Насіння – природний комплекс для серця, м’язів і імунітету

Не викидайте гарбузового насіння – у 100 г сушених зернят:

близько 590 мг магнію, що цілком покриває добову норму й допомагає знімати нервове напруження, покращує сон і роботу серця;

до 800 мг калію, який підтримує нормальний тиск і водно-сольовий баланс, що особливо важливо для здоров’я серцево-судинної системи;

7–8 мг цинку, необхідного для міцного імунітету, здорової шкіри та відновлення тканин;

понад 30 г білка, який служить будівельним матеріалом для м’язів і підтримує відчуття ситості.

Таке поєднання робить насіння гарбуза справжнім природним комплексом для серця, м’язів і імунітету.

Як вибирати і зберігати гарбуз?

Стиглий гарбуз має бути твердий, без тріщин і плям, а плодоніжка – сухою. Цілий плід зберігається в сухому прохолодному місці до трьох місяців, розрізаний – у холодильнику до п’яти днів.

Рецепти страв із гарбуза

Гарбуз – це не просто традиційна українська городина, а справжній дар осені. Він додає барв на столі, дарує приємну солодкість стравам і водночас підтримує здоров’я всієї родини.

Крем-суп з гарбуза з імбиром та корицею

Інгредієнти (на 2 порції)

гарбуз – 500 г

морква – 100 г

цибуля ріпчаста – 80 г

часник – 2 зубчики

імбир свіжий – 10 г

оливкова олія – 1 ст. л. (15 г)

кориця мелена – ¼ ч. л. (≈1 г)

сіль – ½ ч. л. (3 г)

чорний перець – дрібка

овочевий бульйон або вода – 500 мл

нежирні вершки (10–20 %) – 50 мл (за бажанням)

гарбузове насіння обсмажене – 2 ст. л. (20 г) для подачі

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Моркву та цибулю поріжте середніми шматочками, імбир і часник дрібно натріть. У каструлі з товстим дном розігрійте олію. На середньому вогні обсмажте цибулю 3–4 хвилини до прозорості, додайте часник та імбир, смажте ще хвилину. Тоді додайте моркву та гарбуз, посипте корицею, перемішайте. Влийте бульйон, доведіть до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою 20 хвилин до м’якості овочів. А тоді збийте суп блендером до однорідності. Додайте сіль, перець, при потребі – вершки для ніжнішого смаку, ще раз прогрійте 1–2 хвилини. При подачі посипте обсмаженим насінням гарбуза.

P.S. Спробуйте замінити вершки на кокосове молоко – суп матиме легкий тропічний відтінок і пікантну солодкість.

***

Запечений гарбуз із медом, горіхами та насінням

Інгредієнти (на 2 порції)

гарбуз (баттернат або хоккайдо) – 600 г

мед рідкий – 2 ст. л. (40 г)

волоські горіхи – 30 г

гарбузове насіння – 20 г

кориця мелена – ½ ч. л. (2 г)

оливкова олія – 1 ст. л. (15 г)

сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Наріжте гарбуз великими скибками разом зі шкіркою. Викладіть на деко і змастіть олією. Поситре корицею, злегка посоліть. Запікайте при 200 °C 25–30 хвилин до м’якості. А тоді витягніть з духовки, збризніть медом, посипте подрібненими горіхами та гарбузовим насінням і поверніть в духовку ще на 5 хвилин. Подавайте теплим як десерт або перекус.

Користь: поєднання бета-каротину гарбуза з цинком та магнієм насіння й горіхів дає потужну підтримку імунітету та серця.

***

Гарбузово-імбирний смузі з насінням

Інгредієнти (на 2 порції)

гарбуз запечений (м’якуш) – 300 г

банан стиглий – 1 шт. (120 г)

йогурт натуральний 2% – 200 мл

мед – 1 ст. л. (20 г)

свіжий імбир – 5 г

кориця – ¼ ч. л. (1 г)

гарбузове насіння (подрібнене) – 2 ст. л. (20 г)

Спосіб приготування:

У блендері змішайте гарбуз, банан, йогурт, мед, імбир і корицю до однорідності. розлийте у склянки і посипте подрібненим насінням.

Користь: смузі поєднує високу дозу вітаміну А з бета-каротину гарбуза та магній із насіння, що сприяє нормальній роботі нервової системи й покращує енергетичний обмін.