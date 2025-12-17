Бажання якомога швидше схуднуднути після пологів може нашкодити і жінці, і дитині

Після народження дитини жінки часом намагаються якомога швидше позбутися зайвих кілограмів, які набрали під час вагітності. Та це не так просто: тілу потрібен час, щоб відновитися. Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець каже, що в жодному разі не варто поспішати з фізичними вправами та обмежувати харчування дієтою, бо це може нашкодити і жінці, і дитині. І радить, що можна робити поступово, аби нормалізувати вагу.

Зміна ваги до і після пологів

Набір ваги під час вагітності – це фізіологічний та природний процес. Окрім ваги дитини, додаткові кілограми набираються за рахунок плаценти, навколоплідних вод, збільшення кількості тканини грудної залози, жиру, рідини та крові.

«Це додає в середньому від 7 до 18 кілограмів під час вагітності, хоча це залежить від конкретної людини та її ваги до вагітності. Якщо індекс маси тіла був нижчий за середній, можливо, потрібно набрати більше ваги. Якщо вищий за середній – кількість набраних кілограмів може бути меншою», – каже лікар.

Середня вага народженої дитини становить від 3 до 3,5 кілограмів. Якщо додати плаценту, трохи крові та навколоплідні води, здається, відразу після пологів жінка повинна позбутися близько 4,5 кілограмів. Але схуднення після вагітності є дещо складнішим. Під час вагітності в організмі відбувається значна кількість фізіологічних змін. Потрібен час, щоб повернутися до стану, який був до вагітності.

Приблизно за тиждень після пологів, каже Олег Швець, жінка втрачає більшу частину ваги, набраної за час вагітності. І на цьому етапі стає зрозуміло, як саме вагітність вплинула на організм та як працювати далі.

«Якщо здорове харчування та регулярні фізичні вправи були частиною життя до народження дитини, ймовірно, жінка швидше скине вагу, набрану під час вагітності. Якщо дієта та фізичні вправи є новим досвідом, це може зайняти більше часу», – каже експерт.

Чи варто худнути жінці під час годування грудьми?

Лікар радить жінкам, які годують грудьми, не обмежувати споживання калорій. Навпаки, щоб компенсувати калорії, витрачені на лактацію, потрібно приблизно на 300 калорій більше, ніж зазвичай.

Коли і з чого почати відновлення?

Після виписки з лікарні лікар не радить відразу приступати до інтенсивних фізичних навантажень. Крім того, жінки можуть відчувати біль, особливо якщо їм наклали шви або робили кесарів розтин. Повертатися до фізичної активності варто поступово. З чого почати?

Вправи Кегеля. Їх радять почати виконувати відразу після пологів. Як тільки мине біль, потрібно тренувати мʼязи тазового дна.

«Вправи Кегеля – це система скорочень і розслаблень мʼязів тазового дна, що допомагає зміцнити їх, запобігаючи нетриманню сечі та калу, а також підтримуючи органи малого таза. Під час сечовипускання спробуйте зупинити потік сечі, не напружуючи при цьому сідниці чи живіт – при цьому працюватимуть саме мʼязи тазового дна», – каже Олег Швець.

Ходьба. Вона допомагає освіжити голову, повернути форму та уникнути утворення тромбів. Почніть з коротких прогулянок. Не поспішайте і не плануйте відразу довгі прогулянки.

Зміцнення мʼязів тулуба. Вагітність розтягує живіт, у деяких жінок може виникнути діастаз прямих мʼязів живота (розходження м’язів живота). Приблизно за місяць після природних пологів, а після кесаревого розтину – трохи пізніше, лікар може дозволити відновлювати мʼязи тулуба. Сильний м’язовий корсет тулуба забезпечує стабільність у повсякденному житті: під час ходьби, поворотів, нахилів і, звичайно, носіння дитини.

Серед дієвих вправ для мʼязів черевного преса в післяпологовому періоді – скручування, планки та мости. Інколи жінкам радять післяпологову повʼязку для живота, щоб підтримати тулуб після пологів.

Біг, підняття важких предметів і, загалом, вправи, що викликають потовиділення, варто відкласти принаймні на місяць після пологів.

У раціоні мають бути продукти, багаті на поживні речовини

Після пологів лікар радить уникати будь-яких жорстких дієт, натомість вибирати багаті на поживні речовини продукти. Молодим мамам потрібна стабільна та постійна енергія, щоб мати сили на догляд за дитиною. Дотримуйтеся здорової моделі харчування, на кшталт середземноморської дієти, надаючи перевагу фруктам, овочам, нежирному мʼясу, рибі та рослинним білкам.

Аби схуднути, треба висипатися

Виспатися з новонародженою дитиною дуже складно, але дослідження показують: якщо людина не висипається, їй важче схуднути (і набрати вагу). Утім, молодим матусям варто набратися терпіння, і все внормується. Дослідження показують, що годування грудьми спочатку допомагає схуднути, адже витрачається багато калорій. Та потім жінка може досягнути плато, коли організм утримує кілограми. Зокрема, зберігає запаси для годування дитини. Коли малюк почне їсти тверду їжу, а молока вироблятиметься менше, організм позбудеться зайвих кілограмів.

Дефіцит калорій та інтенсивне тренування можуть нашкодити дитині

Під час грудного вигодовування, каже лікар, дуже важливо дотримуватися здорового, збалансованого харчування, бо обмеження споживання калорій може зменшити кількість грудного молока. Через дефіцит калорій збільшиться й втома. А коли обмежувати споживання калорій або забагато тренуватися, організму не вистачатиме необхідних для здорового функціонування поживних речовин, що вплине й на здоровʼя дитини.