Кожна людина віком від 40 років на 30-й день після свого дня народження отримає запрошення на скринінг

Уряд затвердив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+». Вона запрацює вже з 1 січня 2026 року. На реалізацію цієї програми виділено 10 млрд грн. Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг і їй на карточку надійде 2000 грн. Використати ці гроші можна буде лише на проходження скринінгу, повідомили у МОЗ.

На реалізацію програми виділено на 2026 рік 10 млрд грн

Ця програма дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням.

«Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет – це хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців. А велика війна «б’є» по нашому ментальному здоров’ю так сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань в людей саме після 40 років. Національний скринінг здоров’я 40+ створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики», – сказано у повідомленні.

На ралізацію цієї програми у 2026 році виділено 10 млрд грн. Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження, наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає рекомендації лікаря, а за потреби їй призначать необхідні лікарські засоби, передусім ті, які можна отримати через програму «Доступні ліки» безоплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь у скринінгу: алгоритм дій

У МОЗ кажуть, що кожна людина віком від 40 років на 30-й день після свого дня народження отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

«Після прийняття запрошення необхідно буде замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти – 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40+», – наголошують у відомстві.

Для тих, хто не користується Дією алгоритм участі в скринінгу здоров’я 40+ дещо інший. Таким людям треба буде через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 грн для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

У яких медзакладах можна буде пройти скринінг?

Це може бути державний, комунальний чи приватний медзаклад, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання людини. Іншими словами, де людині зручно. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ.

У МОЗ кажуть, що невдовзі опублікують офіційний перелік медзакладів, що можуть надавати цю послугу.

Нині, твердять у МОЗ, понад 1,3 млн українців уже мають цукровий діабет, і ще стільки ж навіть не знають про свій діагноз. Хвороби системи кровообігу в 2025 році залишаються причиною кожного п’ятого випадку встановлення інвалідності. Скринінг – це простий і безпечний спосіб вчасно виявити ризики хвороб, що можуть розвиватися безсимптомно й проявитися лише у вигляді ускладнень. Тому саме вчасний скринінг може допомогти вчасно виявити захворювання і попередити ускладнення.