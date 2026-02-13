Колаген – це основний структурний білок в організмі людини, який підтримує міцність кісток і рухливість суглобів, а також зменшує передчасне старіння шкіри. Підвищити рівень колагену в організмі частково можна на рахунок харчування, бо чимало продуктів тваринного походження містять колаген, а продукти рослинного походження забезпечують організм поживними речовинами, які підтримують вироблення колагену в організмі.

Експерти назвали Verywellhealth 12 продуктів, які варто включити у раціон для підвищення рівня колагену в організмі.

Що додати в раціон для міцності кісток і рухливості суглобів?

1.Кістковий бульйон.Його готують шляхом тривалого варіння кісток яловичини, курки, індички або свинини. Кількість колагену та загального білка на порцію залежить від типу кісткового бульйону. Одне дослідження різних видів кісткового бульйону показало, що кількість колагену коливається від 17,9% до 20,4 %.

2. Морепродукти. Колаген міститься у шкірці, кістках, лусці та хрящах риби. Вживання риби зі шкірою, як-от лосось, або риби з їстівними дрібними, м’якими кістками, як-от консервовані сардини та анчоуси, є хорошим джерелом колагену, білка, а також корисних для серця омега-3 жирних кислот. Устриці та креветки містять цинк, який необхідний організму для вироблення колагену.

3. Птиця. У різних частинах тіла птиці є різна кількість колагену. Курячі лапки, стегна та ніжки зі шкірою містять більше колагену, ніж куряча грудка, яка здебільшого складається з м’язів. Вони також багаті на білок, який організм може використати для вироблення колагену.

4. Субпродукти. Яловичий рубець, яловичина та свиняча шкіра, свинячі вуха, воловий хвіст, курячі лапки містять багато колагену, а печінка та нирки можуть забезпечити білком для природного вироблення колагену в організмі.

5. Молочні продукти. Вони не містять колагену, але мають повноцінний білок, містять усі незамінні амінокислоти, які організм може використати для природного вироблення колагену.

6. Бобові. Рослини не містять колагену, але містять амінокислоти, вітаміни й мінерали, які необхідні для вироблення колагену. Тож у раціон варто включати квасолю, горох, сочевицю.

7. Соя. Вона містить повноцінний білок та ізофлавони, які сприяють виробленню колагену. Продукти:: тофу, темпе, соєве молоко, місо, едамаме.

8. Листова зелень. У ній є як амінокислоти, так і вітамін С, які необхідні для вироблення колагену: шпинат, кале, листя капусти, гірчиця, крес-салат, мангольд.

9. Цитрусові. Вони багаті на вітамін С, який потрібний для вироблення колагену. Люди, які не отримують достатньо вітаміну С, можуть мати проблеми із загоєнням ран через знижене вироблення колагену. Високий вміст вітаміну С є у апельсинах, грейпфрутах, лимонах, лаймі.

10. Ягоди. До ягід, що мають високий вміст вітаміну С, належать полуниця, ожина, малина. Вони також багаті на антиоксиданти, які допомагають організму відновлювати тканини після ушкоджень.

11. Болгарський перець. Болгарський перець також багатий на вітамін С, який потрібний організму для вироблення колагену. Червоний, помаранчевий та жовтий болгарський перець містить більше вітаміну С, ніж зелений.

12. Ківі. Один середній ківі містить понад 75% рекомендованої добової норми споживання вітаміну С.

Титульне фото згенероване ШІ