Центр розміщений у Чернівецькій обласній клінічній лікарні

На базі Чернівецької обласної клінічної лікарні 12 травня відкрили сучасний центр кардіохірургії. Відтепер жителям Буковини зможуть проводити складні кардіохірургічні втручання на місці, а люди без необхідності не їздитимуть до Києва. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Раніше в лікарні функціонували кардіологічне відділення, відділення інтервенційної кардіології та реабілітаційний напрямок. Однак медики не проводили сучасні складні операції, які передбачали втручання на відкритому серці. Щоб пацієнти змогли отримати усю допомогу на місці, в медзакладі створили нове відділення кардіохірургії.

Воно розміщене в оновленому корпусі та оснащене високотехнологічним обладнанням. Центр розрахований на 15 ліжок, з яких 4 – ліжка інтенсивної терапії. Працює окрема реанімація. Очолив відділення кардіохірург Андрій Перепелюк, який понад 16 років працював у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова. Також тут працює 25 медиків, серед них 11 медичних сестер. Уже в найближчій перспективі відділення зможе проводити 150–200 операцій щороку та виконувати до 50 видів втручань.

За словами генерального директора Чернівецької обласної лікарні Дмитра Домбровського, тепер в області є повноцінний центр, де людям надають усю кардіологічну допомогу. Адже серцево-судинні захворювання одна з основних причин смертності людей. Під час війни кількість випадків смерті від кардіологічних хвороб зросла на 300%, ці недуги почали виявляти у молодих людей. Тому, на думку медиків, важливо в регіоні мати повноцінний центр кардіології та кардіохірургії.