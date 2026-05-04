Лікарі рятували життя 41-річній пацієнтці з Буковини

У Чернівцях лікарі прооперували аневризму головного мозку пацієнтці, зробивши доступ через її стегно. Наразі 41-річна буковинка почувається нормально та відновлюється.

Фахівці відділення інтервенційної нейрохірургії, кардіології та реперфузійної терапії вперше виконали складну операцію завдяки унікальному методу – ендоваскулярної емболізації аневризми, повідомили в Чернівецькій обласній раді у понеділок, 4 травня. Цей метод дозволяє лікувати патології без розрізів на черепі.

У лікарні пояснили, що аневризма головного мозку – це своєрідна «бомба сповільненої дії» в голові. При цьому стінка судини випинає, під тиском крові вона стає тонкою та крихкою. Її розрив може спричинити масивний крововилив у мозок. У більшості випадків це призводить до раптової смерті або важкої інвалідності.

До аневризми в мозку дісталися за допомогою проколу в ділянці стегна

Таку патологію виявили у 41-річної буковинки. Після проведення обстеження лікарі побачили критичне розширення судини, яке потребувало негайного втручання. Операцію провели за допомогою сучасного ангіографа. Медики зробили невеликий прокол у ділянці стегна. Через судини усього організму до аневризми підвели спеціальні мікроспіралі. Потім ними заповнили порожнину аневризми та нейтралізували її з кровотоку. Після такої операції ризик розриву зникає миттєво.

Завдяки малотравматичності методу, пацієнтка має мінімальний період реабілітації та зможе швидше повернутися до нормального життя. Медики наголошують: аневризми часто протікають безсимптомно. Проте існують «червоні прапорці», які не можна ігнорувати. Це раптові або постійні головні болі; погіршення зору, двоїння в очах, порушення координації або слабкість у кінцівках, шум у вухах чи розлади мовлення.