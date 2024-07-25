Болгарські перці багаті вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами

Болгарський перець є не просто яскравим доповненням до раціону, а й чудовим джерелом поживних речовин, з низьким вмістом калорій, але високим вмістом вітамінів А і С, які зміцнюють імунну функцію та сприяють здоров’ю шкіри. Антиоксиданти, яких багато у перці, борються з вільними радикалами, знижуючи ризик хронічних захворювань. Незалежно від того, які перці ми використовуємо – сирі в салаті, пасеровані чи смажені в стравах, вони додають смаку та кольору будь-якій страві. Тож їх варто додавати у щоденний раціон, особливо в сезон.

Болгарські перці бувають різних кольорів – зелені, червоні та жовті. Кожен із них має унікальну користь для здоров’я. Але які з них найкорисніші? У цьому Health shots допомогла розібратися дієтологиня Арчана Батра.

Зелений болгарський перець

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, у 100 г сирого солодкого зеленого перцю є: 93,8 г води, 20 ккал, 0,86 г білка, 0, 17 г жиру, 4,6 г вуглеводів, 1,7 г клітковини, 10 мг каліцію, 0, 3 мг заліза, 10 мг магнію, 175 мг калію, 80,4 мг вітаміну С, 0,3 мг вітаміну Е (альфа-токоферол), 2% добової норми вітаміну А.

Переваги зеленого болгарського перцю

Зелений болгарський перець є одним із найбільш споживаних. Він має хрустку консистенцію, м’який смак і має безліч переваг для здоров’я. Він багатий вітаміном С, необхідним для підтримки імунітету та утворення колагену, містить вітамін К, який сприяє здоров’ю кісток і серця, а вітамін А покращує зір і здоров’я шкіри.

«Зелений болгарський перець також містить фолієву кислоту (вітамін B9), який підтримує поділ клітин і синтез ДНК, і калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск», – каже дієтологиня Арчана Батра.

Він також є багатим джерелом антиоксидантів, таких як лютеїн і зеаксантин, які сприяють здоров’ю очей і захищають від вікової дегенерації жовтої плями. Завдяки вмісту клітковини зелений болгарський перець допомагає захищати організм від захворювань травної системи, таких як рак товстої кишки та запальні захворювання кишечника (IBD), відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Advances in Nutrition.

Червоний болгарський перець

У 100 г червоного болгарського перцю, згідно з даними Міністерства сільського господарства США, міститься: 92,2 г води, 26 к кал, 0,99 г білка, 0,3 г жиру, 6,03 г вуглеводів, 2,1 г клітковини, 4,2 г цукру, 7 мг кальцію, 0,43 мг заліза, 12 мг магнію, 26 мг фосфору, 211 мг калію, 0,25 мг цинку, 128 мг вітаміну С.

Користь червоного болгарського перцю

Червоний болгарський перець не тільки смачний, але й поживний. У ньому багато вітаміну С, який зміцнює імунну функцію та вироблення колагену,.

«Червоний перець не містять шкідливих для здоров’я жирів і має низький вміст калорій, а це означає, що він може допомогти зі схудненням. У ньому також є вітамін А, який підтримує зір та імунну систему, а вітамін В6 покращує роботу мозку», – каже доктор Арчана Батра.

Вітамін С, який є у червоному перці, може допомогти зменшити біль у колінах, спричинений артритом. Такі мінерали, як калій, покращують здоров’я серця, а фолат підтримує поділ клітин і синтез ДНК. Червоний болгарський перець особливо багатий антиоксидантами, такими як бета-каротин і лікопін, які відомі тим, що зміцнюють імунітет, зменшують запалення та знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця. Їх солодкий, але трохи гострий смак робить їх чудовим інгредієнтом для салатів, бутербродів і соусів.

Жовтий болгарський перець

За даними Міністерства сільського господарства США у 100 г жовтого перцю містять: 92 г води, 27 ккал, 1 г білка, 0, 21 г жиру, 6,32 г вуглеводів, 0,9 г клітковини, 11 мг кальцію, 0, 46 мн заліза, 12 мг магнію, 24 мг фосфору, 212 мн калію, 184 мг вітамінуС.

Переваги жовтого болгарського перцю

Жовтий болгарський перець має не тільки яскравий колір, але й багатий кількома поживними речовинами, зокрема, вітамінами С, А та В6, які мають вирішальне значення для імунної функції, здоров’я зору та роботи мозку відповідно.

«Ці перці також містять такі мінерали, як калій і фолієва кислота, які сприяють здоров’ю серця та функції клітин», — каже доктор Батра.

Оскільки вони є чудовим джерелом клітковини, то допоможуть забезпечити здорове травлення та запобігти таким проблемам, як запор. Жовтий болгарський перець також має протизапальні властивості завдяки вмісту антиоксидантів, зокрема каротину. Це допомагає захистити клітини від пошкодження клітин і запобігти дегенеративним захворюванням, таким як рак і серцево-судинні захворювання, а також діабет. Він є низькокалорійним і є відмінною закускою для тих, хто на дієті.

Який перець найкорисніший?

Кожен з них має певну користь для здоров’я, але червоний перець часто вважають найкращим вибором. Це пов’язано з тим, що вони повністю дозрілі та мають найвищий вміст поживних речовин порівняно з менш зрілими зеленими та жовтими болгарськими перцями.

«Червоний болгарський перець відомий своїм більш солодким смаком і багатий життєво важливими вітамінами та антиоксидантами, особливо вітаміном С. Він також містить значну кількість бета-каротину, який підтримує здоров’я очей. Однак варто зазначити, що жовтий болгарський перець насправді містить найвищий рівень вітаміну С серед усіх трьох кольорів, що робить його чудовим вибором для збільшення споживання цієї поживної речовини», – стверджує доктор Батра.

Загалом усі три кольори болгарського перцю поживні та мають унікальну користь для здоров’я. Включення їх у раціон гарантує, що ви отримаєте низку поживних речовин.