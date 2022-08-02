Лохина і чорниця – надзвичайно корисні ягоди, які мають у своєму складі багато важливих мікроелементів, що позитивно впливають на здоров’я. Тож поки сезон цих ягід, фахівці радять включати їх у щоденний раціон. Вони не лише поповнять організм корисними речовинами, а й допоможуть запобігти деяким захворюванням і позитивно вплинуть на організм при деяких недугах.

ZAXID.NET попросив засновницю школи здорового харчування Nodiet Ольгу Дорош розповісти, чим корисні ці ягоди, який вплив вони чинять на організм людини, як їх краще споживати і які смаколики приготувати зараз і взимку.

Ягоди, які сприяють здоров’ю серця та мозку

За словами Ольги Дорош, чорниці – низькокалорійні і водночас дуже корисні ягоди, які потенційно регулюють рівень цукру в крові і сприяють здоров’ю серця та мозку.

100 г сирої чорниці містить: калорії – 57, білок – 0,7 г, вуглеводи – 14,5 г, харчові волокна – 2,4 г, жири – 0,3 г.

«Харчові волокна є важливою частиною здорового харчування і можуть мати захисну дію проти різних захворювань, зокрема, знижують ризик серцевих захворювань, гіпертонії, нормалізують травлення, рівень цукру та холестерину в крові тощо»,– каже Ольга Дорош.

У чорницях багато вітаміну К, який важливий для здоров’я кісток та процесу згортання крові. Сирі чорниці є хорошим джерелом вітаміну С, що позитивно впливає на роботу імунної системи, засвоєння заліза. Також вони є джерелом марганцю, який важливий для нормального метаболізму. Чорниця багата антиоксидантами та корисними рослинними сполуками, зокрема: кварцетином (нормалізує тиск та знижує ризик хвороб серця), антоціанами (позитивний вплив на серцево-судинну систему).

Деякі дослідження показують потенційний корисний вплив антоціанів чорниці на зір, покращення нічного бачення та кольорового зору.

Регулярне вживання чорниці поліпшує роботу мозку (пов’язують з рослинним флавоноїдами). Фітохімічні речовини чорниці можуть позитивно впливати на мікрофлору шлунково-кишкового тракту.

Лохина - близька родичка чорниці

У 100 г лохини міститься близько 25% денної потреби вітаміну С. Вона багата вітамінами А, РР, пектинами, флавоноїдами, антоціанами, марганцем тощо.

"Епідеміологічні дослідження пов’язують регулярне помірне споживання лохини та/або антоціанів зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, смерті та діабету 2 типу, а також з покращенням підтримки ваги та нейропротекції. Пектинові речовини нормалізують процеси травлення та допомагають організму виконувати детоксикаційну функцію (виводять радіонукліди, токсичні речовини, важкі метали)", - каже Ольга Дорош.

Ця ягода низькокалорійна. В 100 г міститься всього 39 ккал, тож її спокійно можуть споживати ті, хто працює над зниженням ваги, до того ж, солодкий смак ягід допоможе з’їдати менше солодощів та отримувати більше задоволення від їжі.

Як правильно заморозити ягоди на зиму?

Поки зараз є достатньо чорниці і лохини, не забудьте зробити запаси на зиму, Щоб у них збереглося якомога більше вітамінів і корисних речовин, ягоди найкраще заморозити. Але зробити це слід правильно:

за кілька годин до того, як відправити ягоди в морозильну камеру, встановіть її на найхолодніший режим,

ягоди переберіть, помийте і добре висушіть, бо зайва волога зіпсує не лише вигляд ягід, а й погіршиться якість.

розкладіть ягоди на деко і заморозьте,

тоді перекладіть в пакети чи контейнери і зберігайте в морозилці. Так кожна ягода буде окремо і уже придатна до споживання.

Зберігати заморожені ягоди можна близько року, якщо довше, то кількість поживних речовин почне різко зменшуватися.

Які смаколики приготувати з чорницею і лохиною?

Смузі з вівсянкою та чорницею

Інгредієнти:

вівсянка – півсклянки

йогурт – 1 склянка

чорниці – 200 г

мед – 2 ст. л

Вівсянку на ніч залити склянкою натурального йогурту. Чорницю(або лохину) перебрати і помити. Ягоди та вівсянку помістити в блендер. Додати мед і склянку молока. Все збити. Смачного!

Морозиво з ягодами лохини

Інгредієнти:

лохина – 250 г,

жирний йогурт –200 г,

цукрова пудра (за смаком),

ванілін (дрібка).

Лохину (або чорницю) помити і обсушити паперовим рушником. Перекласти в зручну високу ємність, туди ж додати цукрову пудру, йогурт і ванілін. Перемолоти всі продукти за допомогою міксера або розім'яти виделкою. Потім перекласти суміш у формочки і відправити в морозильник на ніч.

Бісквітний пиріг з чорницею

Інгредієнти:

чорниці – 300 г

борошно – 1 склянка

яйця – 3 шт.

вершкове масло – 1 ст.л

цукор – 1 склянка

ванільний цукор – 10 г.

цукрова пудра – 1 ст.л.

Чорницю перебрати, помити та обсушити. Яйця добре збити з ванільним і звичайним цукром. Поступово до збитих яєць додати просіяне борошно і заміси тісто. Форму для випічки змастити вершковим маслом і вилити у неї тісто. Зверху розподіли чорницю і відправляй у розігріту до 200°С духовку.

Пиріг буде готовий за 30-40 хвилин. Дати йому охолонути і посипати цукровою пудрою.