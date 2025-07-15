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Білок є одним з трьох основних макронутрієнтів, поряд з вуглеводами та жирами. Це поживні речовини, яких організм потребує у відносно великих кількостях для нормального функціонування. Вважається, що більшість дорослих потребують його в кількості близько 60-80 г щодня. Однак на цю потребу суттєво впливає вік, стать, стан здоров'я та рівень активності людини, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець. Лікар пояснює, чому білок дуже важдивий для організму і називає продукти, які варто включати у раціог, аби споживати достатню кількість білка.

Чому організму конче потрібний білок?

«Білки є основними будівельними елементами на всіх структурних рівнях організму. З них утворюються м'язи, сухожилля, органи та шкіра, а також ферменти, гормони, нейромедіатори та інші молекули, які виконують багато важливих функцій. Білки складаються з менших молекул, які називаються амінокислотами. Деякі з цих амінокислот організм виробляє сам, але інші, незамінні амінокислоти, потрібно отримувати з їжею», – пояснює Олег Швець.

Різні харчові джерела білка, за словами лікаря, мають різний амінокислотний склад. Багато нежирних сортів м'яса та молочних продуктів містять усі незамінні амінокислоти, тоді як у рослинній їжі їх спектр може бути обмеженим. Утім, цілком можливо отримати всі незамінні білкові елементи в достатній кількості при рослинній дієті і допомагають у цьому повноцінні веганські протеїнові продукти та інші види спеціальної їжі.

Як білок допомагає схуднути?

Щоб схуднути, потрібно споживати менше калорій, ніж спалювати. Вживання білка збільшує кількість спалюваних калорій, прискорюючи швидкість метаболізму і зменшуючи апетит.

Мета-аналіз 2020 року показав, що довготривале регулярне харчування з високим вмістом білка прискорює втрату ваги, знижує ризик набору зайвої ваги, запобігає ожирінню та пов'язаним з ним захворюванням.

Як білок сприяє нарощуванню м’язів?

«Як і більшість тканин тіла, м'язи є динамічними, вони постійно руйнуються та відновлюються. Щоб наростити м'язи, організм повинен синтезувати більше м'язового білка, ніж руйнується. Тому люди, які хочуть наростити м'язи, часто їдять більше білка, а також займаються фізичними вправами. Вище споживання білка допомагає наростити м'язи», – каже лікар.

Згідно з висновками мета-аналізу 2018 року, вживання дієтичних білкових добавок значно збільшило силу і розмір м'язів після програми силових тренувань у здорових дорослих. Науковці виявили: щоденне споживання 1,6 г білка на кілограм маси тіла є достатнім для підтримки нарощування м'язової маси та підвищення працездатності.

Чому вагітним і жінкам, що годують грудьми, потрібна більша кількість білка?

Під час вагітності організм жінки потребує більше білка для розвитку та росту тканин. Тому вагітним, каже лікар, рекомендують споживати близько 70 г білка на день. У більшості випадків це становить 10-35% добової норми споживання калорій. Жінки, які годують грудьми, також потребують більшої кількості білка.

Хорошими джерелами білка під час вагітності та лактації є нежирне м'ясо, риба, яйця, молочні продукти та бобові. Рибу варто обирати з низьким вмістом ртуті та високим вмістом омега-3 жирних кислот, наприклад, лосось, сардини та анчоуси.

Літні люди також мають значно підвищену потребу в білку: приблизно 1-1,2 г на кілограм маси тіла. Споживання достатньої кількості білка допомагає запобігти остеопорозу та саркопенії.

Чи може зашкодити організму вживання високих доз білка?

Деякі дослідження, каже Олег Швець, вказують на випадковий зв'язок між дієтами з високим вмістом білка та порушеннями функції нирок. Однак немає жодних доказів, які б вказували на прямий причинно-наслідковий зв'язок між цими двома явищами.

«Подальші дослідження показали: якщо у людини є захворювання нирок, то їй потрібно обмежити білок, якщо вона не на діалізі, і збільшити його кількість, якщо вона на діалізі. Тож людям з захворюваннями нирок потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж різко змінювати споживання білка», – радить лікар.

Як отримати достатню кількість білка з їжі?

Існує широкий вибір продуктів з високим вмістом білка. До них відносяться тофу, темпе та інші замінники м'яса, нежирне м'ясо, риба, яйця, молоко, грецький йогурт, кіноа, бобові, горіхи.

Здоровим людям достатньо вживати якісні джерела білка під час більшості прийомів їжі разом з поживною рослинною їжею, щоб довести його споживання до оптимального діапазону.

Тим, хто має помірну вагу, білок повинен становити 15-35% від добової потреби в калоріях. Однак різні люди потребують різної кількості білка залежно від рівня активності, ваги, віку, статі та стану здоров'я.

При типовому добовому харчуванні із енергетичною цінністю від 2000 калорій, кількість білка щодня для дорослих має становити близько 60-120 г білка. Що ще треба знати. У дієтології «грами білка» означають кількість грамів макронутрієнта білка, а не кількість грамів білкової їжі, наприклад, м'яса або яєць. Тож порція яловичини, вагою 226 г, містить лише 61 г білка, а велике яйце, що важить 46 г, містить лише 6 г білка.